KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 8 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya - Ticaret dengesi Aralık ayında, Kasım ayındaki 18.9 milyar euroluk fazla sonrasında, 19.4 milyar euro fazla...