İstanbul, 8 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya
- Ticaret dengesi Aralık ayında, Kasım ayındaki 18.9 milyar euroluk fazla sonrasında, 19.4 milyar euro fazla verdi.
- İhracatlar Aralık ayında, Kasım ayında yüzde 0.3 düştükten sonra, yüzde 1.5 yükseldi.
- İthalatlar Aralık ayında, Kasım ayında yüzde 1.3 düştükten sonra, yüzde 1.2 yükseldi.
Fransa
- Sanayi üretimi Aralık ayında, Kasım ayındaki aylık yüzde 1.5’lik düşüş sonrasında, aylık yüzde 0.8 yükseldi.
KÜRESEL VERİ PANORAMASI
İstanbul, 8 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya - Ticaret dengesi Aralık ayında, Kasım ayındaki 18.9 milyar euroluk fazla sonrasında, 19.4 milyar euro fazla...
İstanbul, 8 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: