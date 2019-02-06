KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 6 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

- Fabrika siparişleri Aralık ayında, aylık yüzde 1.6 ve yıllık yüzde 7.0 düştü. Fabrika siparişleri Kasım ayında, aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 3.4 düşmüştü.

- İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Ocak ayında yüzde 4.8 düşüşle, Aralık ayındaki 53.3 puandan, 50.7 puana geriledi.

ABD:

- Mortgage başvuruları 1 Şubat haftasında yüzde 2.5 düştü, başvurular bir önceki hafta yüzde 3.0 düşmüştü.

- Ticaret dengesi Kasım ayında 49.3 milyar dolar açık verirken, denge açığı Ekim ayında 55.7 milyar dolardı.



