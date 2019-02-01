KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 1 Şubat () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayındaki 50 puandan, 50.3 puana yükseldi.

- İşsizlik oranı Ocak ayında,, Aralık ayındaki yüzde 2.5’ten yüzde 2.4’e geriledi

Çin:

- İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayındaki 49.7 puandan, 48.3 puana geriledi.

AVRUPA

Birleşik Krallık:

- İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayındaki 54.2 puandan, 52.8 puana geriledi.

Fransa:

- İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek 51.2 puanda kaldı.

Almanya:

- İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayındaki 49.9 puandan, 49.7 puana geriledi.

Euro Bölgesi:

- İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek 50.5 puanda kaldı.

- Tüketici fiyatları endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki yıllık yüzde 1.6 artış sonrasında, yıllık yüzde 1.4 arttı.

- Çekirdek tüketici fiyatları endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki yıllık yüzde 1.0 artış sonrasında, yıllık yüzde 1.1 arttı.

ABD:

- Haftalık kazançlar Ocak ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 3.2 arttı.

- İşgücüne katılım oranı Ocak ayında yüzde 63.2 oldu.

- İşsizlik oranı Ocak ayında, Aralık ayındaki yüzde 3.9’den, yüzde 4.0’e yükseldi.

- ISM İmalat Endeksi Aralık ayındaki 54.3 düzeyinden Ocak’ta 56.6’ya yükseldi.

- İnşaat harcamaları Kasım’da yüzde 0.2 olan beklentinin oldukça üzerinde, yüzde 0.8 oldu.

- Michigan Üniversitesi Endeksi Ocak’ta 90.8 olan beklentinin üzerinde, 91.2 oldu.