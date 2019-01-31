İstanbul, 31 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya:
- Sanayi üretimi Aralık ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.9 düştü. Japonya sanayi üretimi kasım ayında, aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 1.5 düşmüştü.
Çin:
- İmalat dışı üretici fiyat endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 49.5 puandan, 54.7 puana yükseldi.
- İmalat üreticileri endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 49.4 puandan, 49.5 puana yükseldi.
AVRUPA
Birleşik Krallık:
- Gfk tüketici güveni Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek, 14 puan düştü.
- Tüketici fiyatları Ocak ayında aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 1.4 arttı. Endeks Aralık ayında aylık yüzde 0.7 düşmüş, yıllık yüzde 0.5 artmıştı.
Fransa:
- Tüketici fiyatları, Ocak ayında, aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 1.4 arttı.
Almanya:
- İşsizlik Ocak ayında, Aralık ayındaki 14 bin kişilik artıştan sonra, iki bin kişi arttı.
- Perakende satışlar Aralık ayında, aylık yüzde 4.3 ve yıllık yüzde 2.1 azaldı. Perakende satışlar Kasım ayında, aylık yüzde 1.4 ve yıllık yüzde 1.1 yükselmişti.
Euro Bölgesi:
- Gayri safi yurtiçi hasıla, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.2 yükseldi.
- İşsizlik oranı Aralık ayında, bir önceki aya göre bir değişim göstermeyerek, beklentiler doğrultusunda yüzde 7.9 oldu.
ABD
- Haftalık işsizlik başvuruları, 25 Ocak haftasında, bir önceki hafta ilk kez başvuru yapan 200 bin kişiden, 253 bin kişiye yükseldi.
- Devam eden işsizlik başvuruları, 18 ocak haftasında, bir önceki haftaki 1 milyon 713 bin kişiden, 1 milyon 782 bin kişiye yükseldi.
- Chicago satın alma yöneticileri endeksi, Ocak ayında, Aralık ayındaki 65.4 düzeyinden, 56.7 düzeyine geriledi.
KÜRESEL VERİ PANORAMASI
İstanbul, 31 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya: - Sanayi üretimi Aralık ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.9 düştü. Japonya sanayi üretimi kasım...
İstanbul, 31 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: