KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 31 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- Sanayi üretimi Aralık ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.9 düştü. Japonya sanayi üretimi kasım ayında, aylık yüzde 1.0 ve yıllık yüzde 1.5 düşmüştü.

Çin:

- İmalat dışı üretici fiyat endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 49.5 puandan, 54.7 puana yükseldi.

- İmalat üreticileri endeksi Ocak ayında, Aralık ayındaki 49.4 puandan, 49.5 puana yükseldi.

AVRUPA

Birleşik Krallık:

- Gfk tüketici güveni Ocak ayında, Aralık ayına göre bir değişim göstermeyerek, 14 puan düştü.

- Tüketici fiyatları Ocak ayında aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 1.4 arttı. Endeks Aralık ayında aylık yüzde 0.7 düşmüş, yıllık yüzde 0.5 artmıştı.

Fransa:

- Tüketici fiyatları, Ocak ayında, aylık yüzde 0.6 düşerken, yıllık yüzde 1.4 arttı.

Almanya:

- İşsizlik Ocak ayında, Aralık ayındaki 14 bin kişilik artıştan sonra, iki bin kişi arttı.

- Perakende satışlar Aralık ayında, aylık yüzde 4.3 ve yıllık yüzde 2.1 azaldı. Perakende satışlar Kasım ayında, aylık yüzde 1.4 ve yıllık yüzde 1.1 yükselmişti.

Euro Bölgesi:

- Gayri safi yurtiçi hasıla, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.2 yükseldi.

- İşsizlik oranı Aralık ayında, bir önceki aya göre bir değişim göstermeyerek, beklentiler doğrultusunda yüzde 7.9 oldu.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları, 25 Ocak haftasında, bir önceki hafta ilk kez başvuru yapan 200 bin kişiden, 253 bin kişiye yükseldi.

- Devam eden işsizlik başvuruları, 18 ocak haftasında, bir önceki haftaki 1 milyon 713 bin kişiden, 1 milyon 782 bin kişiye yükseldi.

- Chicago satın alma yöneticileri endeksi, Ocak ayında, Aralık ayındaki 65.4 düzeyinden, 56.7 düzeyine geriledi.