KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 30 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- Perakende satışlar Aralık’ta yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.9 oldu.

- Tüketici güveni Ekim ayındaki 42.7 düzeyinden Kasım’da 41.9’a geriledi.

AVRUPA

Fransa:

- GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 0.2 düşüş beklentisinin altında, yüzde eksi 1.5 oldu.

- Tüketici güveni Kasım ayındaki yüzde 0.1 düşüş düzeyinden Aralık’ta yüzde eksi 1.5 oldu.

- Aylık ÜFE Kasım ayındaki 0.2 düzeyinden Aralık’ta yüzde eksi 1.0’e, yıllık ÜFE ise yüzde 2.4 düzeyinden yüzde 1.2’e geriledi.

- Tüketici harcamaları Aralık’ta yüzde 0.2 beklentinin oldukça üzerinde yüzde 1.5 düştü.

Almanya:

- GfK tüketici güveni Şubat beklentisi 10.3 puan olan beklentinin üzerinde, 10.8 puan oldu.

- Aylık TÜFE Ocak ayında yüzde eksi 0.9 beklentinin hafif altında, yüzde eksi 0.8 olurken, yıllık TÜFE ise aynı dönemde yüzde 1.6 olan beklentinin altında, yüzde 1.4 oldu.

Euro Bölgesi:

- Tüketici güveni Ocak’ta beklentilere paralel olarak yüzde eksi 7.9 oldu.

- Ekonomik güven endeksi Ocak’ta 106.8 olan beklentinin altında, 106.2’ye geriledi.

Birleşik Krallık:

- Tüketici kredileri Kasım ayındaki 1 milyar sterlin düzeyinden Aralık’ta 700 milyon sterline geriledi.

- Aralık'ta Mortgage onayları Kasım ayındaki 63.952 düzeyinden 63.793’e geriledi.

- Net mortgage borçları Kasım ayındaki 3.6 milyar sterlinden Aralık’ta 4.1 milyar sterline yükseldi.

- Aralık'ta net tüketici borçları 4.8 milyar sterlin oldu, Kasım'da 4.6 milyar sterlindi.

ABD

- Mortgage başvuruları geçen haftaki yüzde 2.7 düşüş düzeyinden bu hafta yüzde 3.0 düşüş düzeyine yükseldi.

- ADP işgücü değişimi Ocak’ta 178 bin olan beklentinin üzerinde, 213 bin oldu.

- Bekleyen konut satışları Aralık’ta yüzde 0.5 beklentinin oldukça altında, yüzde eksi 2.2 oldu.