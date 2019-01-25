KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 25 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya:

- IFO iş iklimi Aralık ayındaki 101 düzeyinden Ocak’ta 99.1’e, IFO beklentiler de Aralık’taki 97.3 düzeyinden 94.2’ye gerilerken, aynı durumda IFO mevcut durum 104.2 olan beklentinin biraz üzerinde 104.3 oldu.