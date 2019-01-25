İstanbul, 25 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya:
- IFO iş iklimi Aralık ayındaki 101 düzeyinden Ocak’ta 99.1’e, IFO beklentiler de Aralık’taki 97.3 düzeyinden 94.2’ye gerilerken, aynı durumda IFO mevcut durum 104.2 olan beklentinin biraz üzerinde 104.3 oldu.
KÜRESEL VERİ PANORAMASI
İstanbul, 25 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya: - IFO iş iklimi Aralık ayındaki 101 düzeyinden Ocak’ta 99.1’e, IFO beklentiler de Aralık’taki 97.3 düzeyinden...
İstanbul, 25 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
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