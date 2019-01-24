KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 24 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- İmalat PMI Aralık ayındaki 52.6 düzeyinden Ocak’ta 50 düzeyine geriledi.

- Öncü göstergeler endeksi Kasım’da 99.3 olan beklentinin hafif altında, 99.1 oldu.

AVRUPA

Fransa:

- İmalat PMI Aralık ayındaki 49.7 düzeyinden Ocak’ta 51.2’ye yükselirken, aynı dönemde hizmet PMI 50.5 olan beklentinin altında, 47.5 düzeyine, bileşik PMI da 51 olan beklentinin altında, 47.9 düzeyine geriledi.

Almanya:

- Ocak ayında imalat PMI, bir önceki 51.5 düzeyinden 49.9’a gerilerken, aynı dönemde hizmet PMI Aralık ayındaki 51.8 düzeyinden 53.1’e, bileşik PMI da 51.6 düzeyinden 52.1’e yükseldi.

Euro Bölgesi:

- Ocak ayında hizmet PMI 51.5 olan beklenti düzeyinin altına 50.8’e, imalat ve bileşik PMI da 51.4 olan beklenti düzeylerinin altına, sırasıyla 50.5 ve 50.7’ye geriledi.

- ECB gösterge faizi yüzde 0.0, marjinal faizi yüzde 0.25 ve mevduat faizi de yüzde 0.40 düzeylerinde sabit tutuldu.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta, 220 bin kişi olan beklentinin altında 199 bin kişi olurken, devam eden başvurular da geçen haftaki 1 milyon 737 bin kişiden bu hafta 1 milyon 713 bin kişiye geriledi.

- Ocak ayında, imalat PMI 53.5 olan beklentinin üzerinde, 54.9 olurken, hizmet ve bileşik PMI da Aralık ayındaki 54.4 düzeylerinden sırasıyla 54.2 ve 54.5 düzeylerine yükseldi.