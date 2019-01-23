KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 23 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- Dış ticaret açığı Aralık’ta 268.3 milyar dolar olan beklentinin üzerinde, 507 milyon dolar oldu.

- Yıllık ihracat Aralık’ta yüzde 3.8 düşerken, ithalat ise yüzde 1.9 arttı.

AVRUPA

Euro Bölgesi tüketici güveni Ocak’ta yüzde 6.5 düşüş beklentisinin üzerinde, yüzde 7.9 düştü.

ABD

- MBA Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 13.5 düzeyinden bu hafta yüzde 2.7 düştü.

- Kasım’da aylık ev satışları yüzde 0.4, yıllık ev satışları da yüzde 5.8 yükseldi.

