İstanbul, 23 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya:
- Dış ticaret açığı Aralık’ta 268.3 milyar dolar olan beklentinin üzerinde, 507 milyon dolar oldu.
- Yıllık ihracat Aralık’ta yüzde 3.8 düşerken, ithalat ise yüzde 1.9 arttı.
AVRUPA
Euro Bölgesi tüketici güveni Ocak’ta yüzde 6.5 düşüş beklentisinin üzerinde, yüzde 7.9 düştü.
ABD
- MBA Mortgage başvuruları, geçen haftaki yüzde 13.5 düzeyinden bu hafta yüzde 2.7 düştü.
- Kasım’da aylık ev satışları yüzde 0.4, yıllık ev satışları da yüzde 5.8 yükseldi.
KÜRESEL VERİ PANORAMASI
İstanbul, 23 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya: - Dış ticaret açığı Aralık’ta 268.3 milyar dolar olan beklentinin üzerinde, 507 milyon dolar oldu. -...
İstanbul, 23 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: