İstanbul, 22 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık:
- Ortalama haftalık kazançlar beklentileri karşılayarak Kasım’da yüzde 3.3 oldu.
- ILO işsizlik oranı Kasım’da, yüzde 4.1 olan beklentinin hafif altında, yüzde 4.0 oldu.
Almanya:
- ZEW Anketi mevcut durumu Aralık ayındaki 45.3 puan düzeyinden Ocak ayında 27.6 puana gerilerken, ZEW Anketi beklentisi ise 18.4 puan düşüş beklentisinin altında, 15 puan oldu.
KÜRESEL VERİ PANORAMASI
İstanbul, 22 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Birleşik Krallık: - Ortalama haftalık kazançlar beklentileri karşılayarak Kasım’da yüzde 3.3 oldu. - ILO işsizlik...
İstanbul, 22 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
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