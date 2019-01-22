KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 22 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık:

- Ortalama haftalık kazançlar beklentileri karşılayarak Kasım’da yüzde 3.3 oldu.

- ILO işsizlik oranı Kasım’da, yüzde 4.1 olan beklentinin hafif altında, yüzde 4.0 oldu.

Almanya:

- ZEW Anketi mevcut durumu Aralık ayındaki 45.3 puan düzeyinden Ocak ayında 27.6 puana gerilerken, ZEW Anketi beklentisi ise 18.4 puan düşüş beklentisinin altında, 15 puan oldu.