KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 21 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin

- Perakende satışlar Aralık ayında, beklentiyi karşılayarak, yıllık yüzde 8.2 arttı. Perakende satışlar Kasım ayında yüzde 8.1 artmıştı.

- Sanayi üretimi Kasım ayında, yüzde 5.3’lük beklentinin üzerinde, yüzde 5.7 arttı. Sanayi üretimi Ekim ayında yüzde 5.4 artmıştı.

- Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2018’in son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.5, yıllık yüzde 6.4 arttı. GSYH yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.5 artmıştı.

AVRUPA

Almanya

- Üretici fiyatları Aralık ayında, aylık yüzde 0.4 düşerken, yıllık yüzde 2.7 arttı. Üretici fiyatları Kasım ayında, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 3.3 artmıştı.