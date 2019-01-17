KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 17 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Euro Bölgesi

- Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Aralık ayında, aylık bazda bir değişim göstermezken, yıllık yüzde 1.6 yükseldi. Endeksi Kasım ayında, aylık yüzde 0.2 düşmüş, yıllık yüzde 1.6 artmıştı.

- Çekirdek tüketici fiyat endeksi Aralık ayında, aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 1.0 arttı. Endeks Kasım ayında aylık yüzde 0.3 düşmüş, yıllık yüzde 1.0 yükselmişti.

ABD

- Haftalık işsizlik başvuruları 11 Ocak’ta biten haftada, beklenti olan 220 bin kişinin altında, 213 bin kişi oldu. Bir önceki hafta 216 bin kişi başvurmuştu.

- Devam eden başvurular 4 Ocak haftasında, beklenti olan 1 milyon 735 bin kişinin üstünde, 1 milyon 737 bin kişi oldu. Devam eden başvurular bir önceki hafta 1 milyon 719 bin kişiydi.

- Philadelphia Fed Endeksi Ocak ayında, 17 puan yükseldi, endeks Aralık ayında 9.1 puan yükselmişti.