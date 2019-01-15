KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 15 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Fransa

- Tüketici fiyatları (TÜFE), Aralık ayında beklentileri karşılayarak, aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.9 arttı. Endeks Kasım ayında aylık yüzde 0.2 ve yıllık yüzde 2.2 artmıştı.

Almanya

- Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2018 yılında yıllık yüzde 1.5 arttı. GSYH 2017 yılında yüzde 2.2 artmıştı.

Euro Bölgesi

- Mevsim etkisinden arındırılmış ticaret dengesi Kasım ayında 15.1 milyar euro fazla verdi, Ekim ayında ticaret dengesi 13.5 milyar euro fazla vermişti.

- Mevsim etkisinden arındırılmamış ticaret dengesi Kasım ayında 19 milyar euro fazla verdi, Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmamış ticaret dengesi 14 milyar euro fazla vermişti.

ABD

- Üretici fiyatları (ÜFE) Aralık ayında, aylık yüzde 0.2 düşerken, yıllık yüzde 2.5 arttı. Endeks Kasım ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.5 artmıştı.

- Çekirdek üretici fiyatları Aralık ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 2.7 düştü. Endeks Kasım ayında aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 2.7 artmıştı.