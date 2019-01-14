KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 14 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Euro Bölgesi

- Sanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.7 ve yıllık yüzde 3.3 düştü, beklentiler aylık yüzde 1.5 ve yıllık yüzde 2.3 düşmesiydi. Endeks Ekim ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.2 artmıştı.