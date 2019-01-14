İstanbul, 14 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Euro Bölgesi
- Sanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.7 ve yıllık yüzde 3.3 düştü, beklentiler aylık yüzde 1.5 ve yıllık yüzde 2.3 düşmesiydi. Endeks Ekim ayında aylık yüzde 0.1 ve yıllık yüzde 1.2 artmıştı.
KÜRESEL VERİ PANORAMASI
İstanbul, 14 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Euro Bölgesi - Sanayi üretimi Kasım ayında, aylık yüzde 1.7 ve yıllık yüzde 3.3 düştü, beklentiler aylık...
İstanbul, 14 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
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