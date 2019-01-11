KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 11 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- Hanehalkı harcamaları Kasım’da, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 düştü, beklenti yüzde 0.1’di.

AVRUPA

Birleşik Krallık

- Dış ticaret açığı Ekim ayındaki 3 milyar 300 milyon sterlin düzeyinden Kasım’da 2 milyar 904 milyon sterline geriledi.

- Aylık sanayi üretimi Kasım’da, yüzde 0.2 olan beklentinin üzerinde yüzde 0.3, yıllık sanayi üretimi Ekim ayındaki yüzde 0.9 düşüş düzeyinin üzerinde yüzde 1.5 geriledi.

- İmalat üretimi Kasım’da yüzde 0.3 artış beklentisinin altında yüzde 0.3 düşerken, yıllık imalat üretimi de Ekim ayındaki yüzde 0.7 düşüş düzeyinin üzerinde, yüzde 1.1 geriledi.

- Aylık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) Kasım’da yüzde 0.1 beklentinin üzerinde yüzde 0.2 arttı.

ABD

- Aylık TÜFE Aralık’ta beklentilere paralel olarak yüzde 0.1 düşerken, aylık çekirdek TÜFE yüzde 0.2 arttı.

- Yıllık TÜFE Aralık’ta beklentilere paralel olarak yüzde 1.9, yıllık çekirdek TÜFE de yüzde 2.2 arttı.