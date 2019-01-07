KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 7 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya

- Hizmet satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında, Kasım ayındaki 52.3 puanın altında, son üç ayın en düşük değeri olan, 51 puana geriledi.

- İmalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında, Kasım ayındaki 52.2 puanın üzerinde, 52.6 puana yükseldi.

AVRUPA

Almanya

- Perakende satışlar Kasım ayında, aylık yüzde 1.4, yıllık 1.1 yükseldi, Ekim ayında siparişler aylık yüzde 0.3 düşmüş, yıllık yüzde 5.0 artmıştı. Beklenti aylık yüzde 0.3 artış ve yıllık yüzde 0.9 düşüştü.

- Fabrika siparişleri Kasım ayında, aylık yüzde 4.3 ve yıllık yüzde 1.0 düştü. Fabrika siparişleri Ekim ayında aylık yüzde 2.7 düşerken, yıllık yüzde 0.3 artmıştı.

Euro Bölgesi

- Perakende satışlar Kasım ayında, aylık yüzde 1.1 ve yıllık yüzde 0.6 yükseldi. Perakende satışlar Ekim ayında aylık yüzde 2.3 ve yıllık yüzde 0.6 artmıştı.

ABD

- ISM imalat dışı PMI Kasım ayındaki 60.7 düzeyinden Aralık’ta 57.6’ya geriledi.