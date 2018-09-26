KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 25 Eylül () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Fransa’da

- Tüketici Güven Endeksi, Ağustos’taki 96 düzeyinden Eylül2de, 97 puan olan beklentinin altında, 94 puana geriledi.

ABD’de

- MBA Mortgage Başvuruları bu hafta, geçen haftaki yüzde 1.6 düzeyinin oldukça üzerinde, yüzde 2.9 arttı.

- Yeni konut satışları Temmuz’daki 608 milyon düzeyinden Ağustos’ta 629 milyona çıktı, beklenti 630 milyondu.

-Yeni konut satışlarında Temmuz’daki yüzde 1.6 değişimin oldukça üzerinde, yüzde 3.5 arttı.

- DOE ham petrol stokları geçen haftaki 2 milyon 57 bin varil düzeyinden bu hafta 1 milyon 852 bin varile geriledi, beklenti 1 milyon 279 bin varile gerilemesiydi.

- DOE Cushing OK ham petrol stokları bu hafta geçen haftaya göre 461 bin varil arttı.

- DOE benzin stokları bu hafta 1 milyon 530 bin varil yükseldi.

-DOE damıtılmış petrol stokları bu hafta 2 milyon 241 bin varil geriledi.