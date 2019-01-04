KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 4 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Cuma günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

- Japonya imalat PMI Kasım ayındaki 52.2 düzeyinden Aralık’ta 52.6 düzeyine yükseldi.

- Çin hizmet PMI Aralık’ta 52.9 beklenti düzeyinin oldukça üzerinde, 53.9 oldu.

AVRUPA

- İtalya hizmet PMI Kasım ayındaki 50.3 düzeyinden Aralık’ta 50.5’e yükseldi.

- Fransa hizmet PMI Aralık’ta 59.6 beklenti düzeyinin oldukça altında 49, bileşik PMI da Kasım ayındaki 54.2 düzeyinin oldukça altında, 48.7 oldu.

- Almanya hizmet PMI Kasım ayındaki 53.3 düzeyinden Aralık’ta 51.8’e, bileşik PMI da 52.2 beklenti düzeyinin altında 51.6 oldu.

- Almanya işsizlik oranı Aralık’ta beklentilere paralel olarak yüzde 5.0 oldu.

- Euro Bölgesi hizmet PMI Aralık’ta 51.4 beklentinin altında 51.2, bileşik PMI da 51.3 olan beklentinin altında 51.1 oldu.

ABD

- İşsizlik oranı Kasım ayındaki yüzde 3.7 düzeyinden Aralık’ta yüzde 3.9’a yükseldi.

- Yıllık ortalama saatlik kazançlar Aralık’ta yüzde 3.0 olan beklentinin üzerinde, yüzde 3.2 oldu.