KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 3 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

- Birleşik Krallık inşaat PMI Aralık’ta 52.9 puan olan beklentinin hafif altında, 52.8 oldu.

ABD

- ADP özel sektör istihdamı Kasım ayındaki 157 bin kişiden Aralık’ta 271 bin kişiye yükseldi.

- İşsizlik başvuruları bu hafta, 220 bin kişi olan beklentinin üzerinde, 231 bin kişi oldu.

- ISM imalat PMI Aralık’ta Kasım ayındaki 59.3 puan ve 57.9 puan beklenti düzeyinin oldukça altında, 54.1 puana geriledi.