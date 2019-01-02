KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 2 Ocak () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
-Çin imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım ayındaki 50.2 puan düzeyinden Aralık’ta 49.7 puana geriledi.
AVRUPA
- Hollanda imalat PMI Kasım ayındaki 56.1 puan düzeyinden Aralık’ta 57.2 puana yükselerek son üç ayın en yüksek düzeyine çıktı.
- İspanya imalat PMI Kasım ayındaki 52.6 düzeyinden Aralık’ta 51.1 puana düştü.
- Çekya imalat PMI Kasım ayındaki 51.8 düzeyinden Aralık’ta 49.7 puana gerileyerek iki yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 50 puan düzeyinin altına indi.
- İtalya imalat PMI Kasım ayındaki 48.6 puan düzeyinden Aralık’ta 49.2 puana yükseldi.
- Fransa imalat PMI Kasım ayındaki 50.8 puan düzeyinden Aralık’ta 49.7 puana geriledi.
- Almanya imalat PMI Kasım’daki 51.8 düzeyinden Aralık ayında 51.5 puana gerileyerek Mart 2016’dan bu yana en düşük düzeyine indi.
- Euro Bölgesi imalat PMI Kasım’daki 51.8 puan düzeyinden Aralık’ta 51.4 puana geriledi.
- Birleşik Krallık imalat PMI Kasım ayındaki 53.6 puan düzeyinden Aralık’ta 54.2 puana yükseldi.
GÜNEY AMERİKA
- Brezilya imalat PMI Aralık’ta, Kasım ayındaki 52.7 puan düzeyinin biraz altında, 52.6 puan oldu.
ABD
- İmalat PMI Kasım ayındaki 55.3 puan düzeyinden Aralık’ta 53.8 puan düzeyine gerileyerek son 15 ayın en düşük düzeyine indi.