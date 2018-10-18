KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 18 Ekim () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da:

- İhracat son iki yıldır ilk kez olmak üzere, Eylül’de yüzde 1.2 gerilerken, ithalat ise yüzde 7 yükseldi.

AVRUPA

Birleşik Krallık’ta:

- Aylık perakende satışlar Eylül’de yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.8 düşerken, yıllık perakende satışlar ise yüzde 3.6 olan beklentinin altında, yüzde 3 geriledi.

ABD

- Philadelphia Fed Endeksi Ekim’de 20 puan olan beklentinin üzerinde, 22.2 puan oldu.

- Haftalık işsizlik başvuruları, geçen haftaki 215 bin kişiden bu hafta 210 bin kişiye geriledi.

- Devam eden başvurular bu hafta 1 milyon 665 bin kişi olan beklentinin altında, 1 milyon 640 bin kişi oldu.

- EIA doğalgaz stoğu 82 milyar metreküp olan beklentinin biraz altında, 81 milyar metreküp oldu.