İstanbul, 18 Ekim () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya’da:
- İhracat son iki yıldır ilk kez olmak üzere, Eylül’de yüzde 1.2 gerilerken, ithalat ise yüzde 7 yükseldi.
AVRUPA
Birleşik Krallık’ta:
- Aylık perakende satışlar Eylül’de yüzde 0.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.8 düşerken, yıllık perakende satışlar ise yüzde 3.6 olan beklentinin altında, yüzde 3 geriledi.
ABD
- Philadelphia Fed Endeksi Ekim’de 20 puan olan beklentinin üzerinde, 22.2 puan oldu.
- Haftalık işsizlik başvuruları, geçen haftaki 215 bin kişiden bu hafta 210 bin kişiye geriledi.
- Devam eden başvurular bu hafta 1 milyon 665 bin kişi olan beklentinin altında, 1 milyon 640 bin kişi oldu.
- EIA doğalgaz stoğu 82 milyar metreküp olan beklentinin biraz altında, 81 milyar metreküp oldu.
KÜRESEL VERİ PANORAMASI
İstanbul, 18 Ekim () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Japonya’da: - İhracat son iki yıldır ilk kez olmak üzere, Eylül’de yüzde 1.2 gerilerken, ithalat ise yüzde 7...
İstanbul, 18 Ekim () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: