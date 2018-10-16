KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 16 Ekim () – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin’de:

- Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Eylül’de, yüzde 3.5 olan beklentinin üzerinde, yüzde 3.6 oldu.

- Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül’de Ağustos’taki yüzde 2.3 olan düzeyinin üzerinde, yüzde 2.5 oldu.

AVRUPA

Birleşik Krallık’ta:

- Ortalama haftalık kazançlar bu hafta, yüzde 2.4 olan beklentinin üzerinde, yüzde 2.7 olarak gerçekleşti.

- ILO İşsizlik Oranı Ağustos’ta beklentileri karşılayarak yüzde 4 oldu.

Euro Bölgesi’nde:

- ZEW anketi Ekim’de 9.1 puan düşüş beklentisinin üzerinde, 19.4 puan düştü.

ABD

- Sanayi üretimi Eylül’de beklentileri karşılayarak yüzde 0.3 oldu.

- Kapasite kullanımı Eylül’de yüzde 78.2 düzeyinin biraz altında, yüzde 78.1 oldu.

