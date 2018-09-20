KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 20 Eylül () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık'ta;

- aylık perakende satışları yüzde 0.2 gerileme beklentisin üzerinde, yüzde 0.3,

- yıllık perakende satışlar yüzde 2.3 olan beklentinin üzerinde yüzde 3.3 arttı.

Euro Bölgesi’nde;

-Tüketici Güven Endeksi (TÜFE) Eylül’de yüzde 2.0 olan beklentin oldukça üzerinde gerileyerek yüzde 2.9 düştü.

ABD

-ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi 17 puanlık beklentinin oldukça üzerinde, 22.9 puan oldu.

- Haftalık İşsizlik Başvuruları bu hafta geçen haftaki 204 bin kişiden Eylül’de 210 bin kişilik beklentinin altında 201 bin kişiye geriledi.

-Devam Eden İşsizlik Başvuruları 1 milyon 705 bin olan beklentinin altında, 1 milyon 645 bine geriledi.

-Aylık konut satışları Ağustos’ta 5 milyon 350 binlik beklentinin altında, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 5 milyon 340 bin oldu.