KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 11 Ekim () – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da:

- Yıllık üretici fiyat endeksi (PPI) yüzde 2.9 olan beklentinin biraz üzerinde yüzde 3, aylık ÜFE ise Eylül’de yüzde 0.3 oldu.

AVRUPA

Fransa’da:

-Aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül’de yüzde 2.2 olan beklentinin oldukça altında, yüzde 0.2’ye gerilerken, yıllık TÜFE ise beklentiyi karşılayarak yüzde 2.5 oldu.

ABD

- Aylık TÜFE ve aylık çekirdek TÜFE Eylül’de yüzde 0.1’e, yıllık TÜFE yüzde 2.4 olan beklentinin altında yüzde 2.3’e, yıllık çekirdek TÜFE ise yüzde 2.3 olan beklentinin alında yüzde 2.2’ye geriledi.

- Haftalık işsizlik başvuruları bu hafta, geçen haftaki 252 bin 146 kişiden bu hafta 252 bin 440 kişiye geriledi.

- Devam eden başvurular ise 28 Eylül’de biten haftada beklentileri karşılayarak 1 milyon 660 bin kişi oldu.

- EIA doğalgaz stok değişimi bu hafta bir önceki hafta 98 bin varil düzeyinden bu hafta 90 bin varile geriledi.

- DOE ham petrol stokları geçen haftaki 7 milyon 975 bin varil düzeyinden bu hafta 5 milyon 987 bin varile geriledi.

