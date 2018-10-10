KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 10 Ekim () – Küresel piyasaların yakından izlediği Çarşamba günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da:

- Yıllık çekirdek makine siparişleri Ağustos’taki yüzde 5.1 düzeyinden Eylül’de yüzde 2.8’e geriledi.

AVRUPA

Fransa’da:

- Aylık sanayi üretimi Ağustos’ta yüzde 0.1 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.3, yıllık sanayi üretimi ise yüzde 1.8 oldu.

- Aylık imalat üretimi Temmuz’daki yüzde 0.5 düzeyinden Ağustos’ta yüzde 0.6’ya yükselirken, yıllık imalat üretimi ise yüzde 1.9 oldu.

Birleşik Krallık’ta:

- Dış ticaret açığı Ağustos’ta 1 milyar 150 milyon sterlin olan beklentinin altında, 1 milyar 274 milyon sterlin olarak gerçekleşti.

- Aylık sanayi üretimi, Temmuz’daki yüzde 0.4 düzeyinden Ağustos’ta yüzde 0.2’ye gerilerken, yılık sanayi üretimi ise yüzde 1 olan beklentinin Ağustos’ta yüzde 1.3 oldu.

- Aylık imalat üretimi Temmuz ayına göre bir değişiklik göstermeyerek Ağustos’ta yüzde 0.2, yıllık imalat üretimi ise yüzde 1.1 olan beklentinin üzerinde, yüzde 1.3 oldu.

- Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Ağustos’ta bir değişiklik göstermedi, beklenti yüzde 1.0 artış göstermesiydi.

- Servis sektörü endeksi Ağustos’ta yüzde 0.5 geriledi, beklenti yüzde 0.6’ydı.

ABD

-MBA mortgage başvuruları bu hafta yüzde 1.7 oldu.

- Aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) ve çekirdek ÜFE beklentileri karşılayarak Eylül’de yüzde 0.2 olurken, yıllık ÜFE yüzde 2.8 olan beklentinin altında yüzde 2.6 ve yıllık çekirdek ÜFE ise Ağustos’taki yüzde 2.3 düzeyinden Eylül’de yüzde 2.5’e yükseldi.

- Toptan satışlar Temmuz'daki yüzde 0.8 olan düzeyinden Ağustos'ta yüzde 1'e yükseldi.