İstanbul, 8 Ekim () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Çin’de:
- Hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos’taki 51.5 düzeyinden Eylül’de 53.1’e, Bileşik PMI ise Ağustos ayındaki 52 düzeyinden Eylül’de 52.1’e yükseldi.
AVRUPA
Almanya’da:
- Aylık sanayi üretimi Ağustos’ta, yüzde 0.4’lük beklentinin biraz altında yüzde 0.3, yıllık sanayi üretimi ise beklentiyi karşılayarak yüzde 0.1 düştü.
KÜRESEL VERİ PANORAMASI
İstanbul, 8 Ekim () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ASYA Çin’de: - Hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos’taki 51.5 düzeyinden Eylül’de 53.1’e, Bileşik...
İstanbul, 8 Ekim () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
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