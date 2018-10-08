KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 8 Ekim () – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Çin’de:

- Hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ağustos’taki 51.5 düzeyinden Eylül’de 53.1’e, Bileşik PMI ise Ağustos ayındaki 52 düzeyinden Eylül’de 52.1’e yükseldi.

AVRUPA

Almanya’da:

- Aylık sanayi üretimi Ağustos’ta, yüzde 0.4’lük beklentinin biraz altında yüzde 0.3, yıllık sanayi üretimi ise beklentiyi karşılayarak yüzde 0.1 düştü.