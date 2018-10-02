KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 2 Ekim () - Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya’da

- Tüketici güven endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 43.3 düzeyinden, 43 olan beklentinin üzerinde 43.4 oldu.

AVRUPA

Birleşik Krallık’ta

- İnşaat satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında, Ağustos ayındaki 52.9 düzeyinden, 52.5’lik beklentinin altında, 52.1 oldu.

Euro Bölgesi’nde

- Aylık üretici fiyat endeksi, Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 0.7 düzeyinin altında kalmasına rağmen beklenti olan yüzde 0.2’nin üstünde yüzde 0.3 oldu.

- Yıllık üretici fiyat endeksi Ağustos ayında, Temmuz ayındaki yüzde 4.3 düzeyinin altında kalmasına rağmen, yüzde 3.9’luk beklentinin üstünde yüzde 4.2 oldu

AVUSTRALYA

Avustralya Merkez Bankası beklendiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu. Avustralya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "düşük faiz oranlarının ekonomiyi desteklediği" belirtildi.