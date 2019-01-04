Küresel ticaret ve OPEC beklentileriyle Brent yüzde 1.26 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Ocak () – Ham petrol fiyatları, ABD ve Çin’in gelecek hafta ticari görüşmelere devam edeceği haberlerinin ardından yatırımcıların ABD ve Çin’in olası bir ticari anlaşma üzerinde anlaşacağı beklentisiyle yükseldi.

Yatırım teşvikleri, ABD’de Perşembe günü açıklanan ve imalat sektöründe yavaşlamaya işaret eden ve beklentinin altında gelen ISM verilerine rağmen yükseldi.

Piyasa takipçileri ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer ana petrol üreticilerinin üretimi azaltmaya yönelik bir anlaşmaya varmalarının piyasayı dengeleyeceği ve petroldeki küresel üretim fazlasını azaltacağı yönündeki beklentilerini korumaya devam etti.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye’nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü yüzde 1.26 artışla 57.22 dolardan, WTI ABD hafif petrolü yüzde 0.97 artışla 48.06 dolardan işlem görüyor.