Küresel Ticaret Daralmaya Devam Ediyor! Riskler Neler Küresel Ticaret Neden Düşüyor?

Küresel ticarette gerileme yaşanmaya devam ediyor. Ardı ardına salgın nedeniyle birçok küresel rapor yayımlanıyor. Bu raporlara göre de yine toparlananının devam etmesi için ardı ardına küresel toparlama modelleri çiziliyor. Yapılan değerlendirmelere göre küresel anlamda altın fiyatları, dolar ve daha birçok maddi yatırım aracının değerini, ülkelerin yıl sonu büyüme oranları tahmin edilmeye çalışıyor. Böylece ülkelerin politikaları ve Merkez Bankaları’nın ekonomik planları çiziliyor. Yani çarkın tekerlikleri dönmeye devam ediyor. Fakat gelen son raporlara göre Küresel anlamda ticaret zayıflamaya devam ediyor.

2019 yılının son ayında ilk defa karşılaştığımız Covid-19 bizlere sadece sosyal anlamda değil aynı zaman da ekonomik anlamda da yaralar bıraktı. Birçoğumuzun gelirleri azaldı, işlerimizi kaybettik. Ülkelerin ekonomileri başta olmak üzere küresel ekonomi daralmaya başladı. Peki düşüş ne kadar, korona virüs salgını nedeniyle küresel anlamda ne kadar kayıp yaşadık?

Gelen pandemi nedeniyle ülkeler birbiriyle ticaret yapmayı minimum seviyeye düşürdü. Böylece ülkeler sağlık ülke içinde sunacakları teşvik paketlerine daha çok maddiyat ayırabildi. Fakat bu sefer küresel anlamda ticaretler de düşüşler yaşandı. Büyük Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansından da bir rapor açıklandı. Yayımlanan raporun sonuçlarına göre 22020 yılında 2019 yılına kıyasla %9 oranında ticaret ilişkilerinde küçülme meydana gelmiş.

ÇİN’İN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK

Küresel ticaretteki düşüşün bu kadar derin olmasının nedenlerin biri de Covid-10 virüsünün dünyaya Çin’in Wuhan kentinden yayılması oldu.

Çin Hükümeti hakkında çok az şey bilmediğimiz bu hastalığa karşın önlemler almak zorunda kaldı. Alınan tedbirler nedeniyle ülkede ticari kapanmalar meydana geldi. Fabrikalar durdu. Tedarik zinciri askıya alındı. Küresel ticaretin çarkları işlemeyi durdurdu.

Salgından korkan ülkeler ise Çin ile olan ticaretlerini ara verdi. Salgının kısa sürede yayılması nedeniyle de bu sefer diğer ülkelerde benzer önlemler almak zorunda kaldı. Hal öyle bir noktaya geldi ki bir süre için dünyamız oldukça sessizleşti.

Fakat 2020 yılının son çeyreğinde genel olarak küresel ticarette bir artış gözlemlendi. Son çeyrekte yaşanan %8 artışla birlikte küresel küçülme oranı %15 seviyesinden %9 oranına kadar iyileşmiş oldu.

MUTANT VİRÜS

Her ne kadar korona virüs salgını hayatlarımızı sosyal anlamda derinden etkilese de eğer mutan virüsler nedeniyle salgın devam eder ve ilk dönemlerdeki gibi ağır önlemler almaya kalkarsak küresel anlamda çok daha ağır kayıplar yaşayacağız. Ülkelerin ekonomilerinin ise bundan nasıl etkileneceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.