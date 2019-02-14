Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – İlaç üreticisi AstraZeneca, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11 artışla, 6.4 milyar dolar gelir kazandığını açıkladı.

Şirketin hisse başına geliri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21 azalırken, net gelirleri de aynı dönemde yüzde 21 düşüşle 1 milyar dolar oldu.

AstraZeneca’nın yıllık geliri ise, bir önceki yıla göre yüzde 2.0 artışla 22 milyar dolara ulaştı. Şirketin net kazancı, yıllık yüzde 30 düşüşle 2 milyar dolar oldu.

AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, 2019’da şirketin teslimat ve pazalama faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

