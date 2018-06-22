KÜRESEL PİYASALAR – Trump tweet attı, Avrupa’da endeksler hız kesti

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump’ın Twitter’dan yaptığı bir paylaşımda Avrupa menşeli tüm otomobillere yüzde 20 ek gümrük vergisi getirmekle tehdit etmesinin ardından, Avrupa’da endeksler hız kesti, otomobil üretiminde önemli bir payı olan Almanya’da DAX düşüşe geçtikten sonra tekrar yükselerek 12 bin 532 puana yükseldi.

ABD ve Çin arasında giderek yükselen ticaret savaşı gerilimleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artıracağı beklentileriyle yükselen petrol fiyatları ve Euro Bölgesi ekonomilerinden gelen İmalat PMI verilerine paralel yükselen Avrupa endeksleri, Trump’ın Twitter paylaşımı sonrasında şöyle seyretti:



DAX 12 bin 578 puana kadar yükseldikten sonra, açılışa göre yüzde 0.12 düşüşle 12 bin 486 puana kadar geriledi. FTSE 7 bin 687 puana kadar yükselttikten sonra, 7 bin 556 puana kadar geriledi. Yüzde 1.52 yükselişle 7 bin 670 puanda. CAC 5 bin 389 puana kadar yükseldikten sonra 5 bin 327 puana çekildi. Sonrasında yüzde 1.20 günlük artışla 5 bin 379 puana yükseldi. FTSE MIB 21 bin 957 puana kadar yükseldikten 21 bin 724 puana çekildi. Sonrasında günlük yüzde 0.68 yükselişle 21 bin 819 puana geri döndü.

AVRUPA – Yunanistan’ın Avrupalı kreditörleriyle anlaşması da piyasalara olumlu yansıdı.

FRANSA – Fransa ilk çeyrekte beklentilere paralel yüzde 0.2 büyüdü. Fransa İStatistik Ofisi Insee tarfından yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte yıllık büyüme ise yüzde 2.2 oldu. Ücretler ise ilk çeyrekte yüzde 0.7 arttı. Fransa’da İmalat PMI Haziran’da 16 ayın en düşük düzeyine geriledi.

EURO BÖLGESİ – Euro Bölgesi Bileşik PMI Mayıs’taki 54.1 düzeyinden Haziran’da 54.8’e yükselerek iki ayın zirvesini gördü. Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran’da 55.0 ile 18 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi tüketici güveni Mayıs’taki +0.2 düzeyinin ardından Haziran’da - 0.5 düzeyine geriledi. Beklenti ise endeksin 0.0 olarak açıklanmasıydı. Avrupa Birliği genelinde ise tüketici güveni – 1.3’e geriledi.

Gelişmelere ve açıklanan ekonomik verilere paralel;

- DOLAR endeksi ABD’den gelen verilerin ardından 95.00 düzeyinin altında tutundu. 2018’in zirvelerine yakın seyreden endeks yüzde 0.17 düşüşle 94.70 düzeyine geriledi; gün içinde 94.43-94.88 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.30 yükselişle tekrar 1.1639 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde en yüksek 1.1676 düzeyini, en düşük 1,1601 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.906 düzeyine yükselirken, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.051’e; iki yıllıklarda ise yüzde 2.545 düzeyine yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.5 değer kaybetmesiyle 109.94 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.23 artışla 1.3272 düzeyine yükseldi.

- OPEC toplantısı öncesi ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 3.60 artışla 67.90 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 2.07 artışla 74.56 dolara yükseldi.