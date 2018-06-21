KÜRESEL PİYASALAR – Ticaret savaşı endişeleriyle Dow Jones sekiz gündür düşüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesinin ardından, ticaret savaşı endişeleri küresel piyasaları baskılamaya devam ediyor. Wall Street’te endeksler düşüşle açılırken, Dow Jones sekizinci gününde de düşüyor.

Ticaret savaşına ilişkin endişeler, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve Euro Bölgesi Tüketici Güveni, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed İş Dünyası Endeksi piyasaların bugün yakından izlediği veriledi. ,

ABD – ABD’de dün açıklanan cari işlemler açığının ardından bugün de işsizlik başvuruları 218 bin ile beklenenin altında geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Philedelphia İmalat Endeksi ise Haziran’da 19 ayın en düşük düzeyine geriledi. Mayıs’ta 34.4 düzeyinde olan endeks, 19.9 düzeyine geriledi.

Wall Street’te gelişmelere paralel;

Dow Jones yüzde 0.52, S&P 500 yüzde 0.37, Nasdaq yüzde 0.41 düştü.

AVRUPA – Avrupa’da Tüketici Güven Endeksi’nin Haziran’da beklenenden daha fazla düşmesi ve devam eden ticaret savaşı endişeleriyle tüm endeksler düştü.

EURO BÖLGESİ – Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi tüketici güveni Mayıs’taki +0.2 düzeyinin ardından Haziran’da - 0.5 düzeyine geriledi düştü. Beklenti ise endeksin 0.0 olarak açıklanmasıydı. Avrupa Birliği genelinde ise tüketici güveni – 1.3’e geriledi.

BoE – İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizleri ve varlık alım programını sabit tuttu. Fakat bankanın yönetim kurulunda faiz artışı isteyen üyelerin de olması sterlini güçlendirirken, FTSE’de düşüşe yol açtı.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 1.39 FTSE yüzde 0.90 CAC yüzde 1.0 FTSE MIB yüzde 1.87 düştü. Stoxx 600 ise yüzde 0.83 düştü.

ASYA – Asya’da Nikkei yüzde 0.61 yükselirken, Shanghai yüzde 1.38, HIS yüzde 1.35 ve KOSPI yüzde 1.10 düşüşle kapandı.

MSCI - Arjantin ve Suudi Arabistan MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksine eklendi. MSCI’dan yapılan açıklamada yatırımcı tabanını iki ülke için de güçlü bir şekilde genişleterek iki ülkenin de finans piyasalarına destekleyici olacağı belirtildi. MSCI Inc.'in Suudi Arabistan ve Arjantin'i gelişen piyasalar hisse endeksine eklenmesiyle 600 milyar dolar genişleyecek.

Gelişmelere paralel,

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.06 düştü, endeksin yıl başından bu yana getirisi yüzde 9.91’e geriledi.

- DOLAR endeksi ABD’den gelen verilerin ardından 95.00 düzeyinin altına indi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.27 düşüşle 94.87 düzeyine geriledi; gün içinde 94.68-95.53 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.30 yükselişle tekrar 1.16 üzerine çıktı. Parite gün içinde en yüksek 1.1634 düzeyini, en düşük 1,1509 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.913 düzeyine gerilerken, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.056’ya; iki yıllıklarda ise yüzde 2.554 düzeyine geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.27 değer kaybetmesiyle 110.05 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.60 yükselişle 1.3252 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) bu hafta yapacağı toplantıda, üretim miktarı konusunda bir karar almasının olası olmadığını söyledi.

- OPEC toplantısı öncesi ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.32 düşüşle 65.50 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 1.69 düşüşle 73.48 dolara geriledi.