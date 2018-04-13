KÜRESEL PİYASALAR –  Piyasalar Trump’ın TPP’ye geri dönme ihtimaliyle yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Nisan () – ABD ve Çin arasında ticaret savaşı gerginlikleri, Rusya ve Suriye’ye ilişkin jeopolitik riskler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Trans Pasifik Ortaklığı’na döneceğine dair haberlerle Asya borsaları karışık seyirle açıldı.

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilime bağlı düşüşlerle kapanan Asya borsalarında Nikkei yüzde 0.55 artışla 21,778.74 puana yükselirken, Çin’de Shanghai borsası yüzde 0.58 düşüşle 3,161.17 puana yükseldi.

Hong Kong’da HSI yükselişle açıldıktan sonra yüzde 0.09 düşüşle 30,803.49 puana gerilerken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.53 artışla 2,455.58 puana yükseldi.

Yıl başından bu yana yüzde 25.0’e yakın yükselen MSCI endeksi Trump’ın TPP’ye döneceği haberleriyle yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.03 yükseldi.

“Füze” gerilimi ve Fed tutanaklarına bağlı olarak dün düşüşlerle açılan Avrupa borsalarında bugün karışık seyir izleniyor. Almanya’da tüketici fiyat endeksi Mart ayında yıllık bazda yüzde 1.6’ya yükselerek beklentileri karşıladı. Almanya’da enflasyon aylık bazda ise yüzde 0.4 oldu.

DAX ve CAC yatay seyirle kapanırken, FTSE jeopolitik gerilime ve Birleşik Krallık’ın da Suriye’deki muhtemel bir çatışmaya taraf olacağına dair endişelerle sadece yüzde 0.02 artışla 7,258.34 puandan kapandı.

FTSE MIB ise yine pozitif ayrışarak yüzde 1.27 arttı ve 23,304.88 puana yükseldi.

Birleşik Krallık ve Fransa'dan da, ABD’den sonra Suriye’deki kimyasal silah kullanımı iddialarına yanıt verileceği açıklanmıştı. Birleşik Krallık’ta Başbakan Theresa May konuya ilişkin bir toplantı düzenledi ve Fransa ve ABD ile birlikte hareket edilmesine karar verildi.

Dolar diğer para birimlerine karşı hafif değerlendi. Bugün dolar endeksi Donald Trump’ın Asya ülkeleriyle tekrar ticaret anlaşması için masaya oturacağı beklentisiyle 90.00 bandının altında yüzde 0.04’lük yükselişle 89.80 düzeyine yükseldi.

Doların değer kazanmasına bağlı olarak euro/dolar paritesi yüzde 0.05 düşüşle 1.2320 düzeyine geriledi. Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.30 artışla 107.65 yen düzeyinde.

ABD borsalarında Trump’ın jeopolitik gerilimi yatıştıran “ben tarih vermedim” paylaşımıyla Dow Jones haftanın dördüncü gününü yüzde 1.21 artışla 24,483.05 puandan kapattı. S&P 500 yüzde 0.83 artışla 2,663.99 puandan kapandı. Nasdaq yüzde 1.01 yükseldi ve 7,140.25 puandan kapandı.