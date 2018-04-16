Hilal Sarı / İstanbul, 16 Nisan () – ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’de kimyasal silah tesislerini yok etmek için gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Rusya’ya yeni yaptırımlar açıklamaya hazırlandığı haberleri ve jeopolitik risklere bağlı olarak küresel piyasalar karışık seyrediyor.

Asya borsaları karışık kapandı

Japonya’da Nikkei yüzde 0.26 artışla 21,835.53 puandan kapanırken, Çin’de Shanghai borsası yüzde 1.53 düşüşle 3,110.75 puandan kapandı. Hong Kong’da HSI yüzde 1.60 düşüşle 30,315.75 puandan kapanırken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.10 artışla 2,457.49 puandan kapandı.

Jeopolitik risklerin gölgesinde gelişmekte olan ülkeler endeksi tarihi zirvelerinden uzaklaştı ve Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.70 düştü.

Avrupa borsaları yükseldi

Avrupa borsalarında ise, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlarını açıklaması öncesinde geçen haftanın son gününü yatay seyirle kapatan DAX ve CAC yükseldi. DAX yüzde 0.16 artışla 12,456.77 puana yükselirken, CAC yüzde 0.01 artışla 5,315.62 puana yükseldi. FTSE, Birleşik Krallık’ın haftasonu gerçekleşen saldırıların tarafı olmasına bağlı yüzde 0.38 düşerken, FTSE BIM yüzde 0.18 artışla 23,372.83 puana yükseldi. Stoxx 600 ise yüzde 0.04 düşüşle 379.04 düzeyinde.

Dolar Suriye’deki jeopolitik risklere bağlı değer kaybetti ve 90.00 bandının altında yüzde 0.29’luk düşüşle 89.58 düzeyine geriledi.

ABD borsalarında Jeopoltik risklere karşın yükseliş bekleniyor

Doların değer kaybetmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi yüzde 0.29 yükselişle 1.2366 düzeyine yükseldi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.10 düşüşle 107.22 yen düzeyine geriledi.

ABD borsalarında düşüş sınırlı oldu ve vadeli işlemler piyasası ABD borsalarının jeopolitik risklere karşın yükselişle açılacağına işaret ediyor.

Dow Jones geçen haftanın son gününü yüzde 0.50 düşüşle 24,360.14 puandan kapatırken, S&P 500 yüzde 0.29 düşüşle 2,656.30 puandan kapandı. Nasdaq ise haftanın son gününü yüzde 0.47 düşüşle 7,106.65 düzeyinden kapadı.