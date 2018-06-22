KÜRESEL PİYASALAR – OPEC öncesi Avrupa’da endeksler yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran () – ABD ve Çin arasında giderek yükselen ticaret savaşı gerilimleri ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artıracağı beklentileriyle yükselen petrol fiyatları ve Euro Bölgesi ekonomilerinden gelen İmalat PMI verilerine paralel Avrupa’da endeksler yükselişte.

AVRUPA – Yunanistan’ın Avrupalı kreditörleriyle anlaşması da piyasalara olumlu yansıdı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi de Yunanistan’ın geldiği noktayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

FRANSA – Fransa ilk çeyrekte beklentilere paralel yüzde 0.2 büyüdü. Fransa İstatistik Ofisi Insee tarfından yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte yıllık büyüme ise yüzde 2.2 oldu. Ücretler ise ilk çeyrekte yüzde 0.7 arttı. Fransa’da İmalat PMI Haziran’da 16 ayın en düşük düzeyine geriledi.

EURO BÖLGESİ – Euro Bölgesi Bileşik PMI Mayıs’taki 54.1 düzeyinden Haziran’da 54.8’e yükselerek iki ayın zirvesini gördü. Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran’da 55.0 ile 18 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi tüketici güveni Mayıs’taki +0.2 düzeyinin ardından Haziran’da - 0.5 düzeyine geriledi. Beklenti ise endeksin 0.0 olarak açıklanmasıydı. Avrupa Birliği genelinde ise tüketici güveni – 1.3’e geriledi.

IMF - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde "ortak mevduat sigortası"nın oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.45 FTSE yüzde 0.97 CAC yüzde 0.88 FTSE MIB yüzde 1.19 yükseldi. Stoxx 600 endeksi ise yüzde 0.77 yükseldi.

ASYA – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artıracağına dair belirsizliklere paralel yükselen petrol fiyatları ve dün Wall Street’te yaşanan kayıplarla birlikte Asya’da da endeksler karışık seyirde. Yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimini izlerken Asya’da Nikkei kayıpların başını çekti.

Gelişmelere paralel;

Nikkei yüzde 0.78 düşerken, Shanghai yüzde 0.49, HSI yüzde 0.15 ve KOSPI açılışta düştükten sonra yüzde 0.83 yükselişle kapandı.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.37 yükseldi, endeksin yıl başından bu yana getirisi yüzde 9.87 oldu.

WALL STREET – ABD’de ise cari işlemler açığının ardından dün de işsizlik başvuruları 218 bin ile beklenenin altında geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Philedelphia İmalat Endeksi ise Haziran’da 19 ayın en düşük düzeyine geriledi. Verilerin ardından Dow Jones sekizinci gününde de düştü.

- DOLAR endeksi ABD’den gelen verilerin ardından 95.00 düzeyinin altına indi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.30 düşüşle 94.58 düzeyine geriledi; gün içinde 94.43-94.88 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.39 yükselişle tekrar 1.1648 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde en yüksek 1.1676 düzeyini, en düşük 1,1601 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.913 düzeyine yükselirken, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.057’ye; iki yıllıklarda ise yüzde 2.554 düzeyine yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.15 değer kaybetmesiyle 110.17 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.32 artışla 1.3285 düzeyine yükseldi.

- OPEC toplantısı öncesi ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.53 artışla 66.54 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 1.94 artışla 74.47 dolara yükseldi.