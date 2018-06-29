Hilal Sarı / İstanbul, 29 Haziran () – Avrupa Birliği liderlerinin Brüksel’deki zirvede sığınmacı sorunu, ticaret ve güvenlik konularında anlaşmasının ardından Avrupa’da endeksler sert yükselişle açıldı.

AVRUPA - Avrupa Birliği (AB) liderleri uzun müzakerelerin ardından, Almanya'da Angela Merkel hükümetini ve AB içinde serbest dolaşımı tehdit eden göç konusunda ve güvenlik ve ticaret konularında ortak bir bildirge üzerinde anlaşmaya vardı.

ALMANYA – Almanya’da perakende satışlar Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 1.6, aylık bazda yüzde 2.1 düştü.

Almanya’da dün açıklanan TÜFE verisinin beklentiler doğrultusunda Haziran’da yüzde 2.1’lik artışa işaret etmesi ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ekonomik güven endeksinin ise Mayıs’taki 112.5 düzeyinden 112 düzeyine gerilemesi dün endeksleri düşürdü.

Ayrıca Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi ise öncü verilere göre Temmuz’da ki 10.6 düzeyinden Haziran’da 10.6’ya düşecek.

Verilere paralel;

DAX yüzde 1.45,

FTSE yüzde 1.10,

CAC yüzde 1.35,

FTSE MIB yüzde 1.76,

Stoxx600 1.16 yükseldi.

ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri, yükselen petrol fiyatları, a paralel Asya’da endeksler yükselişini sürdürüyor.

AB liderlerinin zirvesinde gündem ticaret savaşları, Brexit ve sığınmacı sorunu. Zirveden hem Brexit’le ilgili hem de sığınmacı krizi ile ilgili bazı önemli kararlar çıktı.

ABD’de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar ve çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları endeksi piyasaların yakından izleyeceği veriler.

Birleşik Krallık’ta GSYH büyüme verisi, Almanya’da ise işsizlik verisi açıklanacak.

Gelişmelere paralel;

ASYA – Nikkei yüzde 0.15, Shanghai yüzde 2.20, KOSPI’de yüzde 0.51 ve HSI yüzde 1.56 yükseldi.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.63 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 7.25’ye yükseldi.

ABD - ABD’de ilk çeyrek büyüme verisi açıklandı. Brexit ve sığınmacı sorununun ele alınacağı Avrupa Birliği liderler zirvesine paralel, ABD’de açıklanan büyüme verisi sonrası euro/dolar paritesi yükselişini güçlendirdi.

EURO/DOLAR paritesi ABD’nin ilk çeyrekte yüzde 2.0 büyüdüğünün açıklandığı duyuru sonrası yüzde 0.40 yükselişle 1.1617 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde en yüksek 1.1667 düzeyini, en düşük 1,1559 düzeyini gördü.

WALL STREET – ABD ilk çeyrek büyüme verisinin ardından Wall Street’te endeksler yükselişle kapandı. Dow Jones yüzde 0.41, S&P 500 yüzde 0.62, Nasdaq yüzde 0.79 artıda kapandı.

- DOLAR endeksi 95.00 düzeyinin altında tutundu. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.41 düşüşle 94.93 düzeyine geriledi; gün içinde 94.75-95.32 aralığında hareket etti.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.853 düzeyine yükselirken, iki yıllıklar ise yüzde 2.52 düzeyinde. 30 yıllık ABD tahvillerinde ise getiri yüzde 2.978’e geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.16 değer kazanmasıyla 110.67 düzeyine yükseldi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.26 yükselişle 1.3113 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.26 yükselişle varil başına 78.05 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.37 düşüşle 73.18 dolardan işlem görüyor.