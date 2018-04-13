KÜRESEL PİYASALAR –  Avrupa borsaları, FTSE hariç yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 13 Nisan () – ABD ve Çin arasında ticaret savaşı gerginlikleri, Rusya ve Suriye’ye ilişkin jeopolitik riskler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Trans Pasifik Ortaklığı’na döneceğine dair haberlerle Avrupa borsaları FTSE hariç yükselişlerle açıldı.

“Füze” gerilimi ve Fed tutanaklarına bağlı olarak dün düşüşlerle açılan Avrupa borsalarında Almanya’da tüketici fiyat endeksi Mart ayında yıllık bazda yüzde 1.6’ya yükselerek beklentileri karşılamasının ardından DAX yüzde 0.49 artışla 12,475.54 puana yükseldi. Almanya’da enflasyon aylık bazda ise yüzde 0.4 oldu.

CAC, dünkü yatay kapanışın ardından, yeni günde yüzde 0.20 artışla 5,319.80 puana yükselirken, dünü yüzde 1.27 artışla kapatan FTSE MIB ise yüzde 0.23 yükselişle 23,358.68 puana çıktı.

FTSE ise jeopolitik gerilimler ve Birleşik Krallık’ın da Suriye’deki muhtemel bir çatışmaya taraf olacağına dair endişelerle sadece yüzde 0.08 düşüşle 7,552.71 puana geriledi.

Birleşik Krallık ve Fransa'dan da, ABD’den sonra Suriye’deki kimyasal silah kullanımı iddialarına yanıt verileceği açıklanmıştı. Birleşik Krallık’ta Başbakan Theresa May konuya ilişkin bir toplantı düzenledi ve Fransa ve ABD ile birlikte hareket edilmesine karar verildi.

Asya borsalarında karışık seyir sürüyor.

Ortadoğu’daki jeopolitik gerilime bağlı düşüşlerle kapanan Asya borsalarında Nikkei yüzde 0.55 artışla 21,778.74 puandan kapanırken, Çin’de Shanghai borsası yüzde 0.65 düşüşle 3,159.39 puandan kapandı.

Hong Kong’da HSI yükselişle açıldıktan sonra yüzde 0.07 düşüşle 30,808.38 puandan kapanırken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.51 artışla 2,455.07 puana yükseldi.

Yıl başından bu yana yüzde 25.0’e yakın yükselen MSCI endeksi Trump’ın TPP’ye döneceği haberleriyle yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.06 geriledi.

Dolar diğer para birimlerine karşı hafif değer kaybetti. Bugün dolar endeksi Donald Trump’ın Asya ülkeleriyle tekrar ticaret anlaşması için masaya oturacağı beklentisi ve jeopolitik gerilimlerin gölgesinde 90.00 bandının altında yüzde 0.05’lik düşüşle 89.72 düzeyine geriledi.

Doların değer kaybetmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi yüzde 0.03 yükselişle 1.2330 düzeyine çıktı. Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.25 artışla 107.59 yen düzeyinde.

10 yıllık ABD tahvilleri ise güçlü istihdam verileri ve Trump’ın Suriye’ye ilişkin geri adım atmasının ardından yükseldikten sonra bugün yüzde 0.007 düşüşle 2.827 düzeyine geriledi.

ABD borsalarında Trump’ın jeopolitik gerilimi yatıştıran “ben tarih vermedim” paylaşımıyla Dow Jones haftanın dördüncü gününü yüzde 1.21 artışla 24,483.05 puandan kapattı. S&P 500 yüzde 0.83 artışla 2,663.99 puandan kapandı. Nasdaq yüzde 1.01 yükseldi ve 7,140.25 puandan kapandı.