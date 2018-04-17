Hilal Sarı / İstanbul, 17 Nisan () – Suriye’ye ve Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik riskler devam ederken, Çin ve Japonya’nın ardından Birleşik Krallık, Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelen ekonomik verilerle Avrupa borsaları da yükselişte. Avrupa borsaları Çin’den gelen güçlü ekonomik verilerle haftanın ikinci gününe yükselişle başladı.

Birleşik Krallık’ta ücret artışları Şubat ayında enflasyonu geçti, işsizlik 43 yılın en düşük

düzeyine geriledi. FTSE olumlu verilere rağmen yüzde 0.08 arttı ve 7,204.13 puana yükseldi.

Euro Bölgesi ve Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi’nin beklenenden daha kötü gelmesinin ardından, dünü yatay seyirle kapatan DAX yüzde 0.74 artışla 12,482.91 puana yükseldi. CAC ise yüzde 0.41 artışla 5,334.59 puana yükseldi. Stoxx 600 ise yüzde 0.33’lük artışla 378.99 düzeyinde.

Çin 2018’in ilk çeyreğinde beklentiler doğrultusunda, yüzde 6.8 büyüdü. Güçlü tüketici talebi ve artan konut fiyatlarına rağmen iyi giden konut yatırımları büyümeye öncelik eden unsurlar oldu. Ekonomik büyümenin neredeyse yüze sekseni tüketime dayalıyken, perakende satışlar Mart ayında bir yıl öncesine göre yüzde 10.1 arttı. Çin’in ABD’ye gerçekleştirdiği sevkiyatlar ise bir yıl öncesine göre yüzde 14.8 arttı. Shanghai Borsası verilerin etkisinin fiyatlanmasının ardından yüzde 1.39 düşüşle 3,067.52 puandan kapandı.

Japonya’dan ise sanayi üretimi verileri geldi. Şubat ayında Japonya sanayi üretimi bir ay öncesine göre aynı düzeyde gerçekleşti. Ocak ayında bu veri yüzde 4.1’lik artışa işaret etmişti. Japonya sanayi üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 1.6 artarken kapasite kullanımı ise yıllık yüzde 1.3 arttı. Nikkei yüzde 0.06 yükselişle 21,847.59 puandan kapandı. Hong Kong’da HSI yüzde 0.83 düşüşle 30,062.75 puandan kapanırken, Güney Kore’de KOSPI yüzde

0.15 düşüşle 2,453.77 puandan kapandı.

Jeopolitik risklerin gölgesinde gelişmekte olan ülkeler endeksi tarihi zirvelerinden uzaklaştı ve Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.60 düştü. Endeks son bir yılda yüzde 22.45 yükseldi.

Dolar Suriye’deki jeopolitik risklere bağlı değer kaybetti ve 90.00 bandının altında yüzde 0.01’lik düşüşle 89.43 düzeyine geriledi.

Doların değer kaybetmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi 1.24 düzeyinin üzerine çıkıp

yüzde 0.06 düşüşle tekrar 1.2374 düzeyine geri çekildi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.05 düşüşle 107.06 yen düzeyine geriledi.

ABD borsaları Suriye’ye ilişkin endişelerin hafiflemesi ve kazançların desteğiyle günü yükselişlerle kapattı.

Dow Jones yüzde 0.87 artışla 24,573.04 puandan kapanırken, S&P 500 yüzde 0.81 artışla 2,677.84 puandan kapandı. Nasdaq ise haftanın ilk gününü yüzde 0.70 artışla 7,156.29 düzeyinden kapadı.

İki yıllık ABD tahvilleri 10 yılın zirvesinde İki yıllık ABD tahvilleri Suriye’ye ilişkin jeopolitik

gerilime rağmen 10 yılın en yüksek düzeyine ulaştıktan sonra İki yıllık ABD tahvili getirileri

yüzde 2.386 düzeyine çıkarak Ağustos 2008’den bu yana en yüksek düzeyine yükseldi. On yıllık ABD tahvillerinin getirisi ise yüzde 2.836 düzeyinde. Getiriler tahvil fiyatlarıyla ters orantılı

hareket ediyor.