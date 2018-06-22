KÜRESEL PİYASALAR – Asya’da endeksler karışık seyirde

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Haziran () – ABD ve Çin arasında giderek yükselen ticaret savaşı gerilimleri küresel piyasaları baskılamaya devam ediyor.

ASYA – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artıracağına dair belirsizliklere paralel yükselen petrol fiyatları ve dün Wall Street’te yaşanan kayıplarla birlikte Asya’da da endeksler karışık seyirde. Yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimini izlerken Asya’da Nikkei kayıpların başını çekti.

Gelişmelere paralel;

Nikkei yüzde 0.78 düşerken, Shanghai yüzde 0.26, HSI yüzde 0.06 ve KOSPI açılışta düştükten sonra yüzde 0.72 yükseldi.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.38 yükseldi, endeksin yıl başından bu yana getirisi yüzde 10.22 oldu.

AVRUPA – Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi maliye bakanlarının Yunanistan için "yeni bir borç rahatlatma üzerinde anlaşmaya varmalarını" memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

FRANSA – Fransa ilk çeyrekte beklentilere paralel yüzde 0.2 büyüdü. Fransa İStatistik Ofisi Insee tarfından yapılan açıklamaya göre ilk çeyrekte yıllık büyüme ise yüzde 2.2 oldu. Ücretler ise ilk çeyrekte yüzde 0.7 arttı.

EURO BÖLGESİ – Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Euro Bölgesi tüketici güveni Mayıs’taki +0.2 düzeyinin ardından Haziran’da - 0.5 düzeyine geriledi düştü. Beklenti ise endeksin 0.0 olarak açıklanmasıydı. Avrupa Birliği genelinde ise tüketici güveni – 1.3’e geriledi.

IMF - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi'nde "ortak mevduat sigortası"nın oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. "Bize göre, Euro Bölgesi ortak mevduat sigortası ne kadar çabuk olursa o kadar iyi, çünkü sorunlu kredilerin azaltılması oldukça uzun bir zaman alabilir” diyen Lagarde bankacılık birliğini tamamlanmasına başlanmak için Fransa ve Almanya'nın üzerinde anlaştıkları toplam kredilerin yüzde 5'i düzeyinde sorunlu kredi oranının daha yüksek bir düzeye çekilmesi gerektiğini söyledi.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında hafif yükselişli bir açılış bekleniyor.

WALL STREET – ABD’de ise cari işlemler açığının ardından dün de işsizlik başvuruları 218 bin ile beklenenin altında geldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Philedelphia İmalat Endeksi ise Haziran’da 19 ayın en düşük düzeyine geriledi. Verilerin ardından Dow Jones sekizinci gününde de düştü.

Dow Jones yüzde 0.80 S&P yüzde 0.63 Nasdaq yüzde 0.88 düştü.

- DOLAR endeksi ABD’den gelen verilerin ardından 95.00 düzeyinin altına indi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.20 düşüşle 94.67 düzeyine geriledi; gün içinde 94.63-94.88 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.29 yükselişle tekrar 1.16 üzerine çıktı. Parite gün içinde en yüksek 1.1642 düzeyini, en düşük 1,1601 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişeleriyle 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.917 düzeyine yükselirken, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.058’e; iki yıllıklarda ise yüzde 2.554 düzeyine yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.09 değer kaybetmesiyle 109.90 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.34 yükselişle 1.3287 düzeyine geriledi.

- OPEC toplantısı öncesi ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 1.24 artışla 66.35 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 1.31 artışla 74.01 dolara yükseldi.