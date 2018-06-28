KÜRESEL PİYASALAR – Asya’da endeksler karışık seyirde

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli şirketlerin ABD’li teknoloji şirketlerine yapacağı yatırımları engellemekle tehdit etmesi sonrasında Asya’da endeksler karışık seyirde.

ASYA – Petrol fiyatlarındaki yükselişe ve ABD- Çin ticaret savaşı endişelerine parallel Asya’da endeksler karışık seyirde.

- Nikkei yüzde 0.001 düşerken,

- Shanghai yüzde 0.52 düştü,

- HSI yüzde 0.01 yükselirken,

- KOSPI’de kayıplar yüzde 1.09 oldu.

MSCI endeksinin bir yıllık getirisi eridi

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.70 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 4.74’e geriledi.

AVRUPA – Avrupa Birliği’nde ise hem liderler zirvesi hem de açıklanacak önemli ekonomik veriler piyasalar tarafından izleniyor.

Almanya’da öncü TÜFE verilerinin açıklanması bekleniyor. Erken saatlerde açıklanan Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi ise öncü verilere göre Temmuz’da ki 10.6 düzeyinden Haziran’da 10.6’ya düşecek.

Avrupa Merkez Bankası ekonomik bülten yayınlayacak ve Avrupa Komisyonu ekonomik beklenti anketi sonuçlarını yayınlayacak. Komisyonun hazırladığı ekonomik güven endeksi Haziran’daki 112 düzeyinden Mayıs’ta 112.5’e yükseldi.

Ticaret gerilimi ve sığınmacı konularının da görüşeceği zirve öncesinde Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.93

- FTSE yüzde 1.11

- CAC yüzde 0.87,

- FTSE MIB yüzde 0.65 yükseldi,

- Stoxx600 yüzde 0.77 yükseldi.

WALL STREET – ABD’de ticaret savaşı söylemleri endeksleri düşürdü. Dow Jones yüzde 0.68, S&P 500 yüzde 0.86, Nasdaq yüzde 1.54 kazançla kapandı.

- DOLAR endeksi 95.00 düzeyinin üzerine çıktı. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.18 yükselişle 95.47 düzeyine yükseldi; gün içinde 95.21-95.47 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki yükselişe paralel 1.16 düzeyinin altında tutundu ve yüzde 0.16 düşüşle 1.1535 düzeyine geriledi. Parite gün içinde en yüksek 1.1573 düzeyini, en düşük 1,1533 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.836 düzeyine yükselirken, iki yıllıklar ise yüzde 2.504 düzeyinde.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.10 değer kazanmasıyla 110.38 düzeyine yükseldi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.30 düşüşle 1.3074 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.30 düşüşle varil başına 77.39 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.48 düşüşle 72.41 dolardan işlem görüyor.