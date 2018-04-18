KÜRESEL PİYASALAR – Asya borsaları yükselişlerle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 18 Nisan () – Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi, gelişmiş ekonomilerden gelen ekonomik verilere ve dün ABD borsalarının günü yükselişlerle kapatmasının ardından, Asya borsaları da yükselişlerle açıldı.

Çin’in yabancı yatırımcılar için yerel ortak şartını kaldıracağı ve bankalar için zorunlu karşılık oranlarını düşüreceği haberleri de yükselişleri destekliyor.

2018’in ilk çeyreğinde beklentiler doğrultusunda, yüzde 6.8 büyüyen Çin’de Shanghai Borsası güne hafif düşüşle açıldıktan sonra yeşile döndü ve dünü yüzde 1.39’luk düşüşle kapattıktan sonra açılışa göre yüzde 0.26 artışla 3,074.87 puana yükseldi.

JAPONYA - Mart’ta dış ticaret fazlası veren Japonya’da Nikkei yüzde 1.45 yükselişle 22,163.69 puana yükseldi. Japonya ekonomisinin dış ticaret fazlası bir yıl öncesine göre yüzde 32.1 artışla 797.3 milyar yene (7.43 milyar dolar) yükseldi.

Beklenti ise 498 milyar yen dış ticaret fazlası gelmesiydi. İhracatlar yükselirken, ithalat beklenmedik şekilde düştü. Mart’ta Japonya ekonomisinin ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 2.1 artarken, ithalatı yüzde 0.6 geriledi.

Japonya’nın en büyük ticaret ortağı Çin’e ihracatları ise Mart’ta bir yıl öncesine göre yüzde 10.8 arttı. ABD’ye sevkiyatlar yüzde 0.2 artarken, çelik sevkiyatlarının değerinde yüzde 14’lük ve hacminde yüzde 40’lık bir düşüş oldu. Japonya’nın Avrupa’ya ihracatı ise yüzde 0.3 arttı.

Hong Kong’da HSI yüzde 0.65 düşüşle 30,258.91 puana yükselirken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.84 yükselişle düşüşle 2,474.45 puana yükseldi.

Asya ülkelerinden gelen güçlü ekonomik verilerle, Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.54 yükseldi. Endeks son bir yılda yüzde 22.36 yükseldi.

AVRUPA - Avrupa borsaları özellikle Çin’den gelen otomobil, gemi ve uçak üretiminde yabancı yatırımcıların yerel ortak koşulunun yumuşatılacağı haberleriyle DAX liderliğinde yükseldikten sonra günü yükselişlerle kapattı.

Euro Bölgesi ve Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi’nin beklenenden daha kötü gelmesinin ardından, DAX yüzde 1.57 artışla 12,586 puana yükseldi. CAC ise yüzde 25 puanlik bir artışla artışla 5,359.67 puandan kapandı. Stoxx 600 ise yüzde 0.80’lik artışla 380.77 düzeyine yükseldi.

Birleşik Krallık’ta ücret artışları Şubat ayında enflasyonu geçti, işsizlik 43 yılın en düşük düzeyine geriledi. FTSE olumlu verilerin ardından yüzde 0.39 arttı ve 7,226.05 puana yükseldi.

ABD - ABD borsalarında Suriye’ye ilişkin endişelerin hafiflemesi ve kazançların desteğiyle endeksler günü yükselişle kapattı. Dow Jones yüzde 0.87 yükseldi ve 24,786.63 puandan kapandı. S&P 500 yüzde 01.07 artışla 2,706.39 puana yükseldi.

Nasdaq ise beklenenin üzerinde abone sayısına bağlı olarak yükselen Netlifx hisseleri öncülüğünde yüzde 1.74 artışla 7,281.10 puana yükseldi.

FED - Dolar Suriye’deki jeopolitik risklerin hafiflemesi ve San Francisco Fed Başkanı John Williams’ın “Enflasyonnu bu yıl yüzde 2’ye ulaşacağını ve birkaç yıl daha bu hedefin üzerinde seyredeceğini düşünüyorum” açıklamalarıyla değer kazandı ve 90.00 bandının altında yüzde 0.03’lük artışla 89.53 düzeyine yükseldi.

Dolar ve euronun değer kazanmasına bağlı olarak euro/dolar paritesi dün 1.24 düzeyinin üzerine çıktıktan sonra bugün yüzde 0.04 artışla 1.2374 düzeyine yükseldi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.33 artışla 107.34 yen düzeyine yükseldi.

On yıllık ABD tahvillerinin getirisi yüzde 0.027 artışla yüzde 2.841 düzeyinde

İki yıllık ABD tahvilleri ise 2.394 düzeyinden işlem gördü ve bu Eylül 2008’deki 2.542 düzeyinden sonra en yüksek düzey olarak kayda geçti.