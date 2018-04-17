Hilal Sarı / İstanbul, 17 Nisan () – Suriye’ye ve Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik riskler devam ederken, Çin ve Japonya ekonomilerinden gelen güçlü ekonomik verilere rağmen Asya borsaları karışık seyirle açıldı.

Çin 2018’in ilk çeyreğinde beklentiler doğrultusunda, yüzde 6.8 büyüdü. Güçlü tüketici talebi ve artan konut fiyatlarına rağmen iyi giden konut yatırımları büyümeye öncelik eden unsurlar oldu. Ekonomik büyümenin neredeyse yüze sekseni tüketime dayalıyken, perakende satışlar Mart ayında bir yıl öncesine göre yüzde 10.1 arttı. Çin’in ABD’ye gerçekleştirdiği sevkiyatlar ise bir yıl öncesine göre yüzde 14.8 arttı. Shanghai Borsası yüzde 0.55 düşüşle 3,093.67 puana geriledi.

Japonya’dan ise sanayi üretimi verileri geldi. Şubat ayında Japonya sanayi üretimi bir ay öncesine göre aynı düzeyde gerçekleşti. Ocak ayında bu veri yüzde 4.1’lik artışa işaret etmişti. Japonya sanayi üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 1.6 artarken kapasite kullanımı ise yıllık yüzde 1.3 arttı. Nikkei yüzde 0.06 yükselişle 21,847.59 puana yükseldi.

Hong Kong’da HSI yüzde 0.17 düşüşle 30,263.80 puana gerilerken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.14 düşüşle 2,453.97 puana geriledi.

Jeopolitik risklerin gölgesinde gelişmekte olan ülkeler endeksi tarihi zirvelerinden uzaklaştı ve Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.25 düştü. Endeks son bir yılda yüzde 22.66 yükseldi.

Avrupa borsaları ise FTSE’deki yüzde 0.91’lik düşüş dışında, haftanın ilk gününü jeopolitik risklere bağlı olarak bugün açıklanacak Euro Bölgesi ve Almanya ZEW anketleri öncesinde yatay seyirle kapattı. Birleşik Krallık’ta açıklanacak işsizlik başvuruları, istihdam verileri ve kazançlar da piyasaların izlediği verilerden olacak.

Dolar Suriye’deki jeopolitik risklere bağlı değer kaybetti ve 90.00 bandının altında yüzde 0.13’lük düşüşle 89.31 düzeyine geriledi.

Doların değer kaybetmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi 1.24 düzeyini gördükten sonra yüzde 0.13 yükselişle 1.2396 düzeyine yükseldi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.14 düşüşle 106.95 yen düzeyine geriledi.

ABD borsaları Suriye’ye ilişkin endişelerin hafiflemesi ve kazançların desteğiyle günü yükselişlerle kapattı. .

Dow Jones yüzde 0.87 artışla 24,573.04 puandan kapanırken, S&P 500 yüzde 0.81 artışla 2,677.84 puandan kapandı. Nasdaq ise haftanın ilk gününü yüzde 0.70 artışla 7,156.29 düzeyinden kapadı.

İki yıllık ABD tahvilleri 10 yılın zirvesinde

İki yıllık ABD tahvilleri Suriye’ye ilişkin jeopolitik gerilime rağmen 10 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. İki yıllık ABD tahvili getirileri yüzde 2.386 düzeyine çıkarak Ağustos 2008’den bu yana en yüksek düzeyine yükseldi. On yıllık ABD tahvillerinin getirisi ise yüzde 2.836 düzeyinde. Getiriler tahvil fiyatlarıyla ters orantılı hareket ediyor.