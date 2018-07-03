Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz () – ABD ile süren ticaret savaşı gerilimleri ve petrol fiyatlarındaki arz kesintisi endişelerine bağlı yükseliş sürerken, Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in sığınmacı konusunda yaşanan krizi çözmesiyle Avrupa’da endeksler yükselişle açıldı.

ALMANYA - Avrupa Birliği (AB) liderlerinin sığınmacı konusunda anlaştığı haberlerinin ardından Almanya'da Angela Merkel hükümetinde siyasi bir kriz yaşandı ve muhalefet lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Merkel ile anlaşamadığı takdirde istifa edeceğini duyurmuştu.

İki gün süren görüşmelerin ardından Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Başkanı Seehofer’i daha katı sığınmacı kontrolleri yapacağı konusunda anlaştı.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 0.72,

- FTSE yüzde 0.29,

- CAC yüzde 0.56,

- FTSE MIB yüzde 0.83 yükseldi.

- Stoxx600 ise 0.45 yükseldi.

WALL STREET – ABD’de endeksler üçüncü çeyreğin ilk gününe düşüşle başlayıp günü artıda kapattı. Trump ve ticaret savaşı endişelerine paralel Wall Street’te de endeksler Pazartesi günü hafif alıcılı kapandı.

Dow Jones yüzde 0.15,

S&P 500 yüzde 0.31,

Nasdaq yüzde 0.76 yükselişle kapandı.

EURO BÖLGESİ – Bugün açıklanacak Euro Bölgesi perakende satışları ve sanayi üretici fiyatları da piyasaların yakından izleyeceği verilerden.

ASYA – Asya’da endeksler Pazartesi günü Çin’de Shanghai borsasının yaşadığı sert düşüşlerin ardından, 6 Temmuz’da ABD’nin korumacı ek gümrük vergileri yürürlüğe girmesi öncesinde, ABD-Çin ticaret savaşı gerilimlerine paralel karışık seyirde.

Gelişmelere paralel Asya’da;

- Nikkei yüzde 0.12

- HSI ise yüzde 1.41 düşerken

- Shanghai yüzde 0.39,

- KOSPI yüzde 0.05 yükseldi.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.94 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 6.48’e geriledi.

- EURO/DOLAR paritesi Almanya’daki siyasi gerilimin yatışmasına paralel yüzde 0.17 yükselişle 1.1660 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde en yüksek 1.1673 düzeyini, en düşük 1.1621 düzeyini gördü.

- DOLAR endeksi 95.00 düzeyinin altına geri indi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.23 düşüşle 94.65 düzeyine geriledi; gün içinde 94.60-94.98 aralığında hareket etti.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.878 düzeyine yükselirken, iki yıllıklar ise yüzde 2.549 düzeyinde. 30 yıllık ABD tahvillerinde ise getiri yüzde 3.004’e yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.08 yükselişle 110.98 düzeyinde.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.33 yükselişle 1.3188 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.47 yüksleişle varil başına 77.66 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.61 yükselişle 74.55 dolardan işlem görüyor.