KÜRESEL PİYASALAR – AB’den 300 milyar dolar misilleme tehdidi piyasaları düşürüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz () – ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü’nden çıkmaya hazırladığına ilişkin haberler, Avrupa Birliği’nin ABD’yi otomobillere gümrük vergisi getirirse 300 milyar dolarlık misilleme ile vurmakla tehdit etmesi ve Çin ve Japonya’dan gelen güçlü PMI verilerine karşın, Asya borsaları Hong Kong dışında sert düşüşte.

Almanya İçişleri Bakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisinin genel başkanı Horst Seehofer'in Merkel ile sığınmacı konusunda anlaşamazsa istifa edeceğini söylemesinin ardından Avrupa’da da endeksler düşüşle açıldı.

Financial Times'da yer alan bir habere göre Avrupa Birliği, ABD'nin Avrupa menşeli otomobillere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda 300 milyar dolarlık vergilerle karşılık verebileceğini yazdı.

ASYA – Asya’da Japonya ve Çin’den gelen güçlü PMI verilerine rağmen küresel ticaret savaşı endişeleri nedeniyle sert düşüşte. Hong Kong Borsası ise Asya endekslerinde pozitif ayrıştı.

ÇİN – Çin’de İmalat PMI Haziran’da dört ayın en yüksek artışlarından birini yaşadı. Mayıs ayında 51.1 olan Çin PMI Haziran’da 51.0 olarak gerçekleşti.

JAPONYA – Japonya İmalat PMI Mayıs’ta 52.8 düzeyindeyken Haziran’da 53.0 düzeyine yükseldi.

Gelişmelere paralel Asya’da;

Nikkei yüzde 2.21,

Shanghai yüzde 2.52,

KOSPI yüzde 2.35 düştü

HSI ise yüzde 1.61 artışla pozitif ayrıştı.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.77 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 6.14’e geriledi.

AVRUPA - Avrupa Birliği (AB) liderlerinin sığınmacı konusunda anlaştığı haberlerinin ardından Almanya'da Angela Merkel hükümetinde haftasonu siyasi bir kriz yaşandı ve muhalefet lideri ve İçişleri Bakanı, Merkel ile anlaşamadığı takdirde istifa edeceğini duyurdu. Bu da euro ve parite üzerinde baskı yapıyor.

Piyasalar bugün Avrupa’dan gelecek Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, Birleşik Krallık İmalat PMI verilerini izleyecek. Ayrıca Euro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve işsizlik oranları da açıklanacak.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 1.24,

- FTSE yüzde 1.01,

- CAC yüzde 1.40,

- FTSE MIB yüzde 1.94 yükseldi

- Stoxx600 ise 1.15 yükseldi.

ABD- ABD’de ise İmalat PMI, inşaat harcamaları ve ISM İmalat Endeksi açıklanıyor olacak.

- EURO/DOLAR paritesi ticaret savaşı endişeleri ve Almanya’daki siyasi gerilime paralel yüzde 0.41 düşüşle 1.1637 düzeyine geriledi. Parite gün içinde en yüksek 1.1693 düzeyini, en düşük 1.1628 düzeyini gördü.

- DOLAR endeksi 95.00 düzeyinin altında tutundu. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.27 yükselişle 94.85 düzeyine yüksekdi; gün içinde 94.75-95.32 aralığında hareket etti.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.833 düzeyine gerilerken, iki yıllıklar ise yüzde 2.512 düzeyinde. 30 yıllık ABD tahvillerinde ise getiri yüzde 2.974’e geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yatay seyretmesiyle 110.68 düzeyinde.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.39 düşüşle 1.3157 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.12 düşüşle varil başına 78.38 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.47 düşüşle 73.68 dolardan işlem görüyor.