KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları yine teknoloji hisseleriyle düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Nisan () – Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi ve emtialardaki yükselişe paralel olarak ABD’de özellikle teknoloji şirketlerinden gelen olumsuz kazanç verilerinin etkisiyle Wall Street’te endeksler düşüşle açıldı.

ABD - Petrol fiyatlarının 2014’ten bu yana görülen en yüksek (Brent $74.28) düzeylere tırmanmasıyla, ABD borsalarında Suriye’ye ilişkin endişelerin hafiflemesi ve kazançların desteğiyle endeksler günü yükselişle açtıktan sonra karışık seyirle kapandı.

- Dow Jones yüzde 0.29 düşüşle 24,675.96 puana,

- S&P 500 yüzde 0.46 düşüşle 2,696.20 puana

- Nasdaq ise yüzde 0.52 düşüşle 7,257.38 puana geriledi.

Avrupa piyasalarında;

- DAX ve FTSE MIB düşerken,

- FTSE ve CAC ılımlı yükseldi.

- DAX yüzde 0.18 düşüşle 12,567.75 puana geriledi.

- FTSE MIB yüzde 0.02 düşüşle 23,754.19 puana geriledi.

- FTSE yüzde 0.05 artışa 7,320.81 puana yükselirken,

- CAC’da yükseliş yüzde 0.10 oldu ve endeks 5,385.65 puana yükseldi.

-Stoxx 600 yüzde 0.01 düşüşle 381.88 düzeyine geriledi.

ASYA – Asya borsaları yükselişle kapandı.

- Japonya'da Nikkei yüzde 0.15 artışla 22,191.18 puandan kapandı.

- Çin Ticaret Bakanlığı’nın Çin'in ABD ile ticari anlaşmazlıkların getireceği her türlü olumsuz etkiyi aşmaya hazırlıklı olduklarını açıklamasının ardından Shanghai Borsası'nda yükseliş sürdü ve yüzde 0.85 artışla 3,117.55 puandan kapandı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "ABD, Çin'in yükselişini sınırlamaya, kontrol altına almaya kararlı ise yanlış bir hesaplama yapıyor" diye uyardı.

- Hong Kong’da HSI yüzde 1.40 artışla 30,742.72 puandan,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.25 artışla 2,486.10 puandan kapandı.

FED - Dolar küresel piyasalarda yatay seyretti ve dolar endeksi 90.00 bandının altında 89.61 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi yüzde 0.01 artışla 1.2376 düzeyine yükseldi.

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.11 artışla 107.35 yen düzeyine yükseldi.

On yıllık ABD tahvilleri ABD’de işsizlik başvurularının güçlü bir istihdam verisine işaret etmesi ve Philadelphia Fed Index’in beklentilerin üzerinde güçlü bir imalat sektörüne işaret etmesiyle yüzde 2.9 düzeyini geçti ve yüzde 0.37 artışla 2.904 düzeyinde.

İki yıllık 6 Eylül 2008’deki 2.419 düzeyinden bu yana görülen en yüksek düzeye gelen ABD tahvili getirileri 2.542 olduktan sonra bugün 2.427 düzeyinde.