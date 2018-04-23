KÜRESEL PİYASALAR – ABD borsaları ekonomik verilerin ardından karışık seyrediyor

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Nisan () - ABD'de 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 2.99 ile Ocak 2014'ten bu yana görülen en yüksek düzeyine tırmanması ve ABD’den gelen güçlü öncü imalat verilerine paralel olarak Wall Street’te endeksler karışık açıldı.

FED – 10 yıllık tahvillerde yüzde 3.0 düzeyinin görülmesi küresel piyasalara şok dalgası olabilecekken bir yandan da ABD ekonomisinin güçlenmesine dair işaretler ABD Merkez Bankası’nın (fed) bu yıl beklenenden fazla faiz artışı yapacağı beklentilerini destekliyor.

Dolar küresel piyasalarda değerlendi ve dolar endeksi 90.00 bandının üzerinde yüzde 0.51 artışla 90.83 düzeyinde.

Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı olarak yüzde 0.49 düşüşle 1.2226 düzeyine geriledi.

Dolar/yen 108.00’i de geçti

Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.70 artışla 108.40 yen düzeyine yükseldi.

ABD - Bugün açıklanan PMI verileri ABD ekonomisinde imalat büyümesinin güçlü şekilde devam ettiğine işaret etti. Chicago Fed tarafından yayınlanan ulusal ekonomik faaliyet endeksi ise Şubat’taki 0.98 düzeyinden Mart’ta yüzde 0.10 artışa geriledi. Şubat’taki veri Ekim 1999’daki 1.19 düzeyinden sonra görülen en pozitif düzey olmuştu.

IHS Markit Economics tarafından yapılan açıklamada gerçek verilerden bir hafta açıklanan öncü veriler özel sektör üretiminin ABD genelinde güçlendiğine ve yeni siparişler ve yoğunlaşan fiyat baskılarına işaret ediyor. Bu da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentisinden daha fazla faiz artışı gerçekleştirme ihtimalini güçlendirerek hem doları küresel piyasalarda güçlendiriyor.

Wall Street'te haftanın ilk gününde;

- Dow Jones yüzde 0.19 düşüşle 24,415.52 puana gerilerken,

- S&P 500 yüzde 0.06 düşüle 2,668.53 puana geriledi.

- Nasdaq ise yüzde 0.06 artışla 7,150.23 puana yükseldi.

AVRUPA - Şirket kazançlarında negatif görünüme bağlı olarak düşüşlerle açılan Avrupa borsalarında, 27 Nisan'da açıklanan Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi verisi öncesinde Fransa, Almanya ve Euro Bölgesi’nden gelen güçlü imalat verileriyle endeksler yükselişe geçti.

Euro Bölgesi PMI kompozit endeksi Nisan ayı öncü verisi Mart’a göre değişmeyerek 55.2 düzeyine işaret etti. Euro Bölgesi hizmetler PMI verisi 54.9 düzeyinden Nisan’da 55.0’e yükseldi. İmalat PMI ise Mart’taki 56.6 düzeyinden Nisan’da 56.0’ya gerileyerek 14 ayın en düşük düzeyine geriledi.

Almanya’da özel sektör büyümesi ikinci çeyreğe güçlü başladı. Almanya PMI Kompozit öncü verisi 55.1 düzeyinden Nisan’da 55.3’e yükseldi.

Fransa’da özel sektör büyümesi Nisan’da yavaşladı. Fransa Kompozit PMI öncü verisi Mart’taki 56.3 düzeyinden 56.9’a yükseldi. Fransa İmalat PMI öncü verisi ise Mart’taki 53.7 düzeyinden 53.4’e gerileyerek 13 ayın en düşük imalat PMI verisine işaret etti.

Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.07 yükselişle 12,548.72 puana,

- CAC yüzde 0.24 yükselişle 5,425.76 puana,

- FTSE MIB yüzde 0.13 yükselişle 23,877.69 puana,

- FTSE yüzde 0.41 artışla 7,398.33 puana yükseldi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.21 artışla 382.64 düzeyinde.

ASYA – Asya borsaları da ABD on yıllık tahvil getirilerinin yüzde 3'e yaklaşmasıyla ve Japonya’da öncü imalat verisinin Nisan’da 53.3 ile beklentilerin altında gelmesiyle Asya borsaları düşüşlerle kapandı.

- Japonya'da Nikkei yüzde 0.33 düşüşle 22,088.04 puandan,

- Çin'de Shanghai Borsası, yüzde 0.09 düşüşle 3,068.81 puandan,

- Hong Kong’da HSI yüzde 0.54 düşüşle 30,254.40 puandan,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.09 düşüşle 2,474.11 puandan kapandı.