KÜRESEL PİYASALAR – AB zirvesi başladı, Avrupa’da endeksler düşüşle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Haziran () – ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çinli şirketlerin ABD’li teknoloji şirketlerine yapacağı yatırımları engellemekle tehdit etmesi sonrasında, Asya’da endekslerin karışık seyretmesinin ardından, bazı ekonomik verilerin açıklandığı ve Brüksel’de liderler zirvesinin başladığı günde Avrupa’da endeksler düşüşle açıldı.

AVRUPA – Avrupa Birliği’nde hem liderler zirvesi hem de açıklanan önemli ekonomik veriler piyasalar tarafından izleniyor. Almanya’da öncü TÜFE verilerinin açıklanması bekleniyor.

ALMANYA – Erken saatlerde açıklanan Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi'nin de öncü verilere göre, Temmuz’daki 10.6 düzeyinden Haziran’da 10.6’ya düşmesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası ekonomik bülten yayınlayacak ve Avrupa Komisyonu ekonomik beklenti anketi sonuçlarını yayınlayacak. Komisyonun hazırladığı ekonomik güven endeksi Haziran’daki 112 düzeyinden Mayıs’ta 112.5’e yükseldi.

Ticaret gerilimi ve sığınmacı konularının da görüşeceği zirve ve verilere paralel Avrupa piyasalarında;

- DAX yüzde 0.40

- FTSE yüzde 0.15

- CAC yüzde 0.10,

- FTSE MIB yüzde 0.18 düşüşle açıldı,

- Stoxx600 yüzde 0.24 geriledi.

ASYA – Petrol fiyatlarındaki yükselişe ve ABD- Çin ticaret savaşı endişelerine parallel Asya’da endeksler karışık seyirle kapandı.

- Nikkei yüzde 0.01,

- Shanghai yüzde 0.97,

- KOSPI’de yüzde 1.19 düşerken

- HSI yüzde 0.50 yükseldi.

MSCI endeksinin bir yıllık getirisi eridi

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.70 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 4.74’e geriledi.

WALL STREET – ABD’de ticaret savaşı söylemleri endeksleri düşürdü. Dow Jones yüzde 0.68, S&P 500 yüzde 0.86, Nasdaq yüzde 1.54 kazançla kapandı.

- DOLAR endeksi 95.00 düzeyinin üzerine çıktı. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.08 yükselişle 95.38 düzeyine yükseldi; gün içinde 95.21-95.53 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki ve eruodaki yükselişe paralel 1.16 düzeyinin altında tutundu ve dalgalı seyirle 1.1556 düzeyinde. Parite gün içinde en yüksek 1.1573 düzeyini, en düşük 1,1555 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.836 düzeyine yükselirken, iki yıllıklar ise yüzde 2.504 düzeyinde.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.04 değer kazanmasıyla 110.31 düzeyine yükseldi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.19 düşüşle 1.3089 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.21 düşüşle varil başına 77.46 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.26 düşüşle 72.57 dolardan işlem görüyor.