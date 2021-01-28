Küçük esnaf isyanda: Marketler de kapansın!

Türkiye'de özellikle küçük esnaf koronavirüs sürecinden ciddi derecede etkilendi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları kepenk kapatmak zorunda kalan küçük esnaf zor durumda. Haksız rekabetin önüne geçilmesi için KOBİDER Başkanı Özgenç'ten yeni bir öneri geldi.

"Zincir marketler kapatılmalı"

Türkiye'de sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları zincir marketlerin kapalı tutulmasını öneren Özgenç, söz konusu marketlerin haksız rekabete neden olduğuna dikkat çekti. Özgenç, zincir marketlerde züccaciye ürünleri, tekstil ürünleri ve tuhafiye ürünlerinin satıldığını belirterek, bu durum nedeniyle küçük esnafın mağduriyet yaşadığını söyledi.

"Vatandaşı bakkallara yönlendirmek lazım"

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları vatandaşların bakkallara yönlendirilmesi gerektiğini aktaran Özgenç, bunun için hafta sonları zincir marketlerin kapalı tutulmasını tavsiye etti. Özgenç, zincir marketler nedeniyle haksız rekabetin meydana geldiğini belirterek, hafta sonları söz konusu marketlerin züccaciye ürünlerinin satışını gerçekleştirdiğini ancak dükkânların kepenklerinin kapalı olduğunu söyledi.

"Bakanlığın çözüm bulmasını istiyoruz"

Zincir marketlerin gelirlerinin koronavirüs sürecinde artış gösterdiğine dikkat çeken Özgenç, manav ve bakkalların kısır döngüden kurtarılması gerektiğini ifade etti. Özgenç, Ticaret Bakanlığına çağrıda bulunarak, küçük esnafın yaşadığı mağduriyete çözüm bulunmasını istedi.

Destek ödemesi kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi sürecinde faaliyetleri kısıtlanan, aynı zamanda 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olan işletmeler hakkında önemli bir kararı duyurmuştu. Erdoğan, lokanta, restoran ve kafe gibi işletmelere yeni bir destek ödemesi yapılacağını söylemişti. 2020 cirosu 2019 senesine göre yüzde 50 ve üstünde azalma kaydeden işletmelere 2 bin liradan az olmayacak ve 40 bin liradan da çok olmayacak biçimde ödeme gerçekleştirileceğini kaydeden Erdoğan, söz konusu destek ödemesinin ciro kaybının yüzde 3'üne tekabül edeceğini aktarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan tarafından yapılan paylaşımda, Türkiye'de Sosyal Koruma Kalkanı dâhilinde tüm kesimlerden insanlara 46 milyar lira aktarıldığı ifade edilmişti.

Vergi ödemeleri kararı

Koronavirüs önlemleri nedeniyle faaliyetleri sınırlandırılan işletmelerin vergi ödemelerine dair kritik bir karar verilmişti. KDV beyannamelerinin verilme süreleri ertelenmiş, gelir vergisi ödemeleri ile stopaj ödemeleri de ertelenmişti. Sauna, hamam, kahvehane, kafe, sinema salonu ve kreş gibi işletmeler hakkındaki kararın 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacağı bildirilmiş, bahsi geçen işletmeler yeniden açılana kadar vergi ödemelerinin ertelendiği ifade edilmişti. Söz konusu işletmelerin, tekrar açıldıktan 26 gün sonra ödemelerine başlayacakları duyurulmuştu.

Kredi borçları kararı

Halkbank tarafından pandemi döneminde esnaflara kullandırılan krediler hakkında da önemli bir düzenleme yapılmıştı. Erdoğan, faiz destekli kredilerin ilk altı aylık taksitlerinin ertelendiğini açıklamıştı. 1 Ocak 2021 ile 30 Haziran 2021 arasındaki taksitler ertelenmiş ancak esnaf bu durumdan memnun olmamıştı. Esnaf kredi taksitlerinin bir sene boyunca faizsiz şekilde ertelenmesini talep etmişti.