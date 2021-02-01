Küçük Büyük Tüm Yatırımcıların Dikkatine! Uzmanlar Uyardı İkinci Dalga Geliyor

Uzmanlar uyardı. Küçük büyük tüm yatırımcıların dikkate gümüşte ikinci dalga gelecek. Başta yatırım uzmanı İslam Memiş olmak üzere uzmanlar gümüş hakkında uyarılar da bulundu. Gelen uzman yorumlarına göre gümüşün değerinin 6 Türk lirasından fazla olacağı açıklandı. Yapılan açıklamalara göre 2021 yılı için gümüş fiyatlarında yükselişin devam etmesi hatta 30 doları bile aşması bekleniyor. Bazı uzmanlar ise gümüş fiyatlarının 50 doların üstünü görmesi bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Herkes tarafından tanınan uzman ve tanınmış yatırımcı İslam Memiş’ten yeni uyarılar geldi. Gümüş hakkında yorumlarını paylaşan uzman yatırımcı gümüşün 6 Türk lirasından da fazla olacağını dile getirdi. 2021 yılı içinse gümüş fiyatının 30 bandını değil de 50 dolar bandını bile aşması ön görülüyor.

Yatırımcılar için uyarılar da bulunun Memiş, külçe altın ya da granür olarak gümüş alınabileceğini ekledi. Fakat Memiş külçeler de işleme olduğu için 200 Türk lirası olduğunu bu nedenle granür gümüşün işçilik barındırmadığını yatırım için daha mantıklı olduğunu belirtti.

Gümüş İle Altın Aynı Değil

Uzmanlar aynı zaman da kısa vade de çalışan yatırımcıları da uyardı ve gümüş ile altının aynı olmadığını hatırlattı. Gümüş uzun süre aynı seviyede kalıp birden yükselebilecek bir madenken altın böyle işlemiyor. Öte yandan birçok yatırımcı da gümüşün altından çok daha iyi bir yatırım aracı olduğunu öne sürmekte.

Diğer yandan piyasalar da ise altın yatırımcısına ocak döneminde istediği beklentiyi veremedi. Bu nedenle küçük büyük her yatırımcı gümüşe daha çok yatkınlık gösteriyor. Bu yönelimler sonucun da bile gümüşün fiyatı 7 Türk lirasına yaklaşmış durumda. Son dakika gelişmeleri ile birlikte de gümüş 227 dolara da yaklaştı.

Göstergelere göre de 2020 yılına bakıldığında gümüş yatırımcısına altından daha çok kazandırdı bu nedenle uzmanlar da bu eğilimin sadece 2021 yıllında değil 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğini tahmin ediyor.

Gümüş Alacaklar Dikkat

Yatırımcılar ise vatandaşı gümüş için uyarıyor. Gümüşün yine kısa süreli yatırımlardan ziyade uzun vadeli bir yatırım aracı olarak kullanılabilecek yorumunu yapıyorlar.

Gümüş 50 TL Olabilir

Yine yatırımcılara göre gümüş kısa süre içerisinde 30 doları da aşıp 50 dolara yükselebilir. Gümüşün gram fiyatında ise 10 Türk lirasına yükseliş bekleniyor.

Gümüş Yatırımı Nasıl Yapılır?

Gümüş içinse vatandaşlarımız bankalardan hesap açabilecekleri gibi direkt olarak da gümüş alabilirler. Fakat satış esnasındaki kayıpların önüne geçmek adına bankada birikim yapmak daha doğru görünüyor.