KSO ve TÜRKLİM'den “Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi”

Deniz Tok / İstanbul, 28 Haziran () - Türkiye Liman İşletmeleri Derneği (TÜRKLİM) ve Kocaeli Sanayi Odası (KSO) liman sektörüne nitelikli iş gücü kazandırma amacıyla lise Projeye ilişkin imzalanan protokol kapsamında,denizcilik ve bu alanlara yakın dallarda bölümleri olan okullarda eğitim gören lise öğrencilerine Mobil Vinç Operatörlüğü (MHC) ve Lastik Tekerlekli Saha Köprü Vinci Operatörlüğü (RTG) konularında eğitim verilecek. Eğitime katılacak öğrencileri,Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü seçecek.

Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi bünyesinde verilecek olan teorik ve simülatör eğitimleri ile ilgili protokol; Vali Hüseyin Aksoy, TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dölen, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik’in katılımı ile imzalandı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy projeyle ilgili “Yeni insan kaynakları noktasında çalışmalar yapmak adına gerçekleştirilen ortak bir proje ve çalışmadır. Buradan yetişecek insanlar sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da iş bulabilecek bir konumda olacaklardır” dedi.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dölen protokol ile başarılı öğrencilere iş garantisi sunacaklarını açıkladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk limancılık sektörü gittikçe globalleşiyor. Bugün Türkiye'nin en büyük limanları tamamı global sermaye yani dünya çapında liman işleten büyük firmalarla yönetiliyor.

"Bu alanda çalışmaya başlayan arkadaşlarımız zaman içerisinde bu firmaların gerek çevremize gerekse de dünyanın değişik yerlerinde ihtiyacı bulunan alanlara kolaylıkla geçebileceklerdir.

“Gençlerimize burada önemli bir sorumluluk düşmekte, o da lisan öğrenmek ve bu tip zor hedeflere kendini istekli hale getirmek. Türkiye'deki mevcut limanlarımız da şu an bu anlamda yeni gençlerimize kollarını açmaya hazır.”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“Bugüne kadar 3 aylık süre zarfında 30 kişi eğitimlerden faydalandı. Proje sonrasında 8 liman personeli eğitim aldı. Karamürsel Meslek Yüksek Okulu’ndan 30 öğrenci eğitimden faydalandı.

“Bununla birlikte limanlardan bize ulaşan 100’e yakın eğitim talebi var. Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi’nde yılda 120 lise öğrencisi, 120 MYO öğrencisine eğitim verilebilir.

“Merkezimizi daha da etkin hale getirebilmek için sadece liman sektörü değil, yeni mezun öğrenciler de hedef kitlemiz arasında.’’ (Fotoğraflı)