KRİPTOPARA – Vadeli işlemlerdeki artışla piyasa hacmi 360 mliyar doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Nisan () – Chicago Ticaret Borsası’nın (CME), kurumsal yatırımcıların Bitcoin ve diğer kripto para birimleri talebinin arttığını ortaya koyması ve tepki alımlarının da etkisiyle piyasa hacmi 360 milyar doların üzerine çıktı.

CME tarafından yapılan açıklamada Aralık ayından bu yana Bitcoin vadeli işlem anlaşmalarının yaklaşık yüzde elli arttığına dikkat çekildi.

CME Küresel Hisse Ürünleri Başkanı Tim McCourt, bu rakamların “her ay düzenli olarak arttığını” vurguladı.

McCourt ayrıca piyasalara ilişkin açıklanan düzenlemelerdeki artışın piyasaya daha fazla kurumsal yatırımcı çektiğinin altını çizdi ve “Açıklanan her yeni düzenleme piyasanın verimliliğini arttırarak yatırımcılara güven sağlayacaktır” dedi.

Yapılan açıklamalar ve tepki alımlarının da etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.35’lik bir artışla 8,298 dolara yükselirken 140 milyar 976 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın yüzde 38.9’unu oluşturdu.

Piyasadaki artış seyrinin etkisiyle, son 24 saatte en büyük ilk 10’dan yüzde 16.28’lik bir artışla en çok Ripple ve en büyük ilk 100’den yüzde 43.57’lik bir artışla en çok Bitcoin Diamond yükselirken, piyasa hacmi ise dün akşam saatlerine göre 12 milyar dolara denk gelen yüzde 3.4’lük bir artışla 362 milyar 281 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 22 milyar 212 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.35

- Ethereum yüzde 6.65

- Ripple yüzde 16.28

- Bitcoin Cash yüzde 9.81

- Litecoin yüzde 4.07

- EOS yüzde 8.40

- Cardano yüzde 4.14

- Stellar yüzde 3.09

- IOTA yüzde 7.45

- NEO yüzde 2.46 yükseldi.